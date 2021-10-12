Как защитить Универсиаду от фальсификата

5-7 октября в Екатеринбурге состоялся Международный строительный форум 100+ Technobuild, в рамках которого обсуждались актуальные проблемы отрасли. Одним из важнейших мероприятий форума стал круглый стол «Качество материалов, изделий и безопасность – взаимосвязанные условия: состояние, проблемы, перспективы», прошедший в формате совещания между представителями органов государственной власти и строительным сообществом. В нём приняли участие замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, президент Национального объединения участников строительной индустрии (НОСИ) Александр Лощенко, председатель EL-комитета Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов» (НОПСМ) Дмитрий Зорин и другие.

На крупнейшем мероприятии строительной отрасли большое внимание уделялось обсуждению проблем качества материалов и безопасности объектов. Особенную актуальность эта тема имеет в связи с предстоящим строительством инфраструктуры для 32-ой летней Универсиады, которая пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году.

В своём выступлении Дмитрий Зорин рассказал присутствующим о тревожных результатах мониторинга кабельно-проводниковой продукции. Контрольные закупки проводились в начале 2021 года в крупнейших сетевых оптовых и розничных магазинах, на строительных рынках и в торговых точках Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Согласно результатам экспертизы, проведённой аккредитованными лабораториями, было выявлено порядка 50% некачественной продукции. Спикер привёл в сравнение Нижегородскую область, где результаты контрольной закупки выявили всего 25% несоответствия, а в Мурманске фальсификата не было обнаружено.

«Где больше строят – там выше конкуренция, - отметил Дмитрий Зорин, - там дистрибьютеры и распространители кабеля бьются сильнее. И очевидно должен быть и больший контроль».

Спикер отметил, что выпуск и распространение фальсификата в последние годы набирают обороты, и одна из причин этого явления – в несовершенстве законодательства: отсутствие должной меры ответственности производителей и продавцов в связи с производством и реализацией фальсификата. Единственный доступный на сегодня способ противодействия – общественное требование изъять такую продукцию из оборота, однако для прекращения производства и распространения некачественных изделий этого совершенно недостаточно.

«Мы предлагаем ввести в закон о техническом регулировании понятие «фальсифицированная продукция» и вместе с введением этого понятия – кратное усиление ответственности, вплоть до уголовной, а также применение оборотных штрафов», - заявил Дмитрий Зорин.

В числе других мер по предотвращению появления фальсификата на стройках эксперт назвал входной контроль, акцентировав внимание на обязательности этой процедуры, а также предложил выработать модели работы с производителями качественных материалов и создать информационные базы проверенных производителей.

По словам Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, предложения, которые появятся в результате деловой программы форума, будут проанализированы и запущены в работу Минстроем России для достижения национальных целей и выполнения поручений Президента и Премьер-министра.