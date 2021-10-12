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Компания ОЭЗ "Технополис Москва" модернизировала системы автоматического контроля электростанций в трех регионах России

Компания «Техноаналит», локализовавшая производство на территории ОЭЗ «Технополис Москва», завершила работы по оснастке и модернизации систем автоматического контроля электростанций в Калининградской области, Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дёгтев.

«Высокотехнологичная компания «Техноаналит» с 2017 года размещается в особой экономической зоне Москвы на площадке «Печатники», где занимает 590 кв. метров. Проекты компании направлены на решение задач по сокращению аварийных ситуаций, повышению экономичности и экологичности электростанций. В этом году компания провела ряд работ для электростанций в регионах России, модернизировав системы Невинномысской ГРЭС, Приморской ТЭС и Нижневартовской ГРЭС. Локализация в ОЭЗ Москвы помогла предприятию оптимизировать технологические и бизнес-процессы за счет удобной логистики и развитой инфраструктуры площадки», – заявил Геннадий Дёгтев.

Модернизированная компанией «Техноаналит» система автоматического химического контроля водно-химического режима Нижневартовской ГРЭС в ХМАО включает несколько десятков датчиков и измерительных приборов последнего поколения. 

«Система генерирует в режиме реального времени около 100 сигналов о состоянии теплоносителя. Оперативная обработка такого массива данных позволяет оптимизировать водно-химический режим, вдвое снижает связанную с ним повреждаемость оборудования, способствует сокращению аварийных ситуаций», – заявил технический директор компании «Техноаналит» Константин Шишкин.

С начала года компания «Техноаналит» оснастила Невиномысскую ГРЭС в Ставропольском крае системой собственной разработки, автоматизирующей контроль объема потребляемой воды в подводящем канале электростанции, а также разработала и ввела в эксплуатацию автоматическую систему химического контроля состава сточных вод Приморской ТЭС в Калининградской области. 

«Согласно экологическому законодательству, промышленные предприятия, направляющие свои сточные воды для дальнейшей очистки на предприятия ЖКХ, должны проводить химический анализ сточных вод и фиксировать кратковременные залповые сбросы. Автоматическая система от «Техноаналита» позволяет эффективно проводить такой анализ и снижает риск переплаты за водопотребление и водоотведение. Она прошла тестирование и получила положительное заключение на предприятиях Мосводостока», – рассказал руководитель работ компании «Техноаналит» Константин Волков.

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Источник: Технополис Москва

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