Оператор электропередающей системы Литвы Litgrid в понедельник начал оценивать предложения на конкурс подряда на прокладку кабеля морской перемычки с Польшей Harmony Link стоимостью 680 млн евро. Компания не раскрывает ни названия участников конкурса, ни их число.

"Число участвующих в этой исключительно важной закупке поставщиков является конфиденциальной информацией", – сказала BNS менеджер Litgrid по коммуникационным проектам Юрга Эйвайте.

По ее словам, о всех участниках конкурса компания информирует только после объявления его победителя.

"Обнародование числа поставщиков может оказать непосредственное влияние на переговоры и их результаты. Информацию о точном числе участников мы обязательно предоставим после установления возможного победителя – в третьем квартале 2022 года", – сказала Ю. Эйвайте.

Победитель конкурса должен будет проложить кабель высокого напряжения постоянного тока мощностью 700 мегаватт, который соединит подстанцию в Жарновце (регион Померания в Польше) с подстанцией в Дарбенай (Кретингский район на западе Литвы). Подземный кабель будет проложен от Дарбенай до побережья Балтийского моря.

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис ранее заявлял, что для реализации крупнейшего проекта синхронизации ищут надежного, опытного и квалифицированного подрядчика, который сможет его реализовать своевременно и качественно.

Подписать договор с победителем намечается в 2022 году, а завершить работы планируется в конце 2025 года.

Harmony Link будет второй перемычкой, которая соединит электроэнергетические системы Литвы и Польши. Вместе с оборудованной в 2016 году сухопутной перемычкой LitPol Link она позволит синхронизировать системы Балтийских стран с сетями континентальной Европы.