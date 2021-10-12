Минстроем России внесено Изменение №1 к СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ» (СП 284).

«Обновленный документ позволяет оптимизировать процесс разработки специальных технических условий, особенно в части требований по установке отсекающих задвижек при «переходе через водные преграды». В своде правил установлены четкие критерии определения «подводного перехода», что позволяет проектировщикам при определённых условиях предложить различные решения без ущерба для надежности работы такого перехода и безопасности окружающей среды», - рассказал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко.

Актуализированные требования свода правил, в том числе, внедрение альтернативных средств очистки и диагностики, решений по защите береговых опор от деформации береговой линии, систем обнаружения утечек. Также уточнены требования в части «переходов через водные преграды», направленные на повышение эффективности, вариативности и более полного использования потенциала конструкции промыслового трубопровода при сохранении высокого уровня безопасности вновь строящихся и реконструируемых объектов.

«Работа по актуализации СП 284 велась в плотном взаимодействии с профессиональным сообществом. Учтены инновационные разработки, апробированные на проектах ведущих компаний топливно-энергетического комплекса. В рамках подготовки изменений рассмотрено около 500 предложений, СТУ и практические наработки компаний ПАО «Газпромнефть», ПАО «Сургутнефтегаз» и многих других», - отметил и.о. директора ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.

В тексте стандарта уточнены положения по установке узлов запуска и приема очистных и диагностических средств на трубопроводах, что дает возможность на трубопроводах малого диаметра и небольшой протяженности применять альтернативное оборудование, которое позволяет выполнять очистку современными методами. Также при проектировании появилась возможность выбирать наиболее обоснованную в конкретных условиях схему перехода трубопровода через автомобильную дорогу.

Разработка Изменения №1 к СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ» организована ФАУ «ФЦС» и выполнена ЗАО «ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ» совместно с РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Обновленный документ вступил в действие в апреле 2021 года и размещен на сайте Минстроя России и ФАУ «ФЦС».