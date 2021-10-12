В цехе тепловой автоматики и измерений Белоярской АЭС разработали программу, которая позволяет сократить время работы в зоне контролируемого доступа, а также избежать ошибок при наладке оборудования.

По своему содержанию она напоминает мессенджер WhatsApp, только здесь «общаешься» с оборудованием на понятном ему языке.

Программа была разработана для наладки различных устройств подсистем автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) атомной станции, которые используют протокол передачи данных TCP. Для примера, программа применяется для наладки устройств сбора и передачи данных комплекса вторичных преобразователей натриевых контрольно-измерительных приборов.

«С помощью приложения мы находим, в каком формате должны передаваться данные, затем подбираем настроечные значения для принимающего объекта. И уже с требуемыми настройками устанавливаем устройство на место или вводим на месте готовые данные. Раньше подобные работы на оборудовании могли занять у нас до нескольких дней», — рассказал автор приложения, инженер-программист участка спецсистем энергоблока №4 цеха тепловой автоматики и измерений Павел Романов.

По словам Павла Игоревича программа была написана за несколько часов для решения текущих задач, но после было замечено, что она может применяться шире. В настоящий момент приложение продолжает совершенствоваться.