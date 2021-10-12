На мост через реку Белую в Башкирии выделили 372 млн

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12 октября 2021, 13:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, БАШКОРТОСТАН
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
Мост через реку Белую на км 35+244 автомобильной дороги Толбазы - Красноусольский в Гафурийском районе Республики Башкортостан отремонтируют, сообщает RosTender.info.
В проекте предусмотрен поэтапный ремонт береговых опор, сопряжений, пролетного строения и подходов, замена плит и устройство мостового полотна, укрепление обочин и устройство барьерного и перильного ограждения. На период ремонта моста предусмотрено ограничение движения по одной полосе с применением светофоров и знаков.
Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан проводит открытый конкурс, заявки принимают до 3 ноября. С подрядчиком заключат контракт на 372 млн рублей. Ремонт проведут за счет средств бюджета Республики Башкортостан.
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