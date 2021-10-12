«Россети Тюмень» завершили диагностику оборудования 54 центров питания в центральной части Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методом неразрушающего контроля. Эти объекты участвуют в энергоснабжении более 300 тысяч югорчан, а также порядка десяти системообразующих предприятий нефтегазового комплекса. Тепловизионный мониторинг позволяет энергетикам работать на опережение: выявлять дефекты на ранних стадиях и предотвращать нарушения энергоснабжения потребителей.



В течение 6 месяцев эксперты проводили тепловизионное обследование первичного электрооборудования, контактных соединений, токоведущих шин и оборудования собственных нужд центров питания. Проведение мониторинга осложнялось непростой транспортной логистикой. Большая часть энергообъектов расположена в отдалении от места базирования нефтеюганского филиала «Россети Тюмень». При этом 4 центра питания находятся в труднодоступной местности. Специалистам приходилось задействовать спецтехнику и водный транспорт – баржи, теплоход и моторные лодки. Так, на подстанцию 110 кВ «Луговская» энергетики добирались по Оби – она расположена в Ханты-Мансийском районе в одноименном поселке, включенном в перечень труднодоступных и отдаленных местностей ХМАО-Югры, с трех сторон окруженном водой. А преодолевать бездорожье и болото на пути к подстанции 110 кВ «КС-4» в Сургутском районе пришлось на гусеничном вездеходе.



В результате инфракрасной диагностики работники «Россети Тюмень» смогли выявить и оперативно, до наступления холодов, устранить дефекты. Таким образом энергетики значительно снизили вероятность возможных инцидентов на оборудовании центров питания и не допустили нарушения энергоснабжения потребителей.