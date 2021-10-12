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Setl Group привлекла в Сбербанке кредит на 11 млрд рублей для строительства в Петербурге

Setl Group привлекла в Сбербанке кредит на 11 млрд рублей для строительства в Петербурге

12 октября 2021, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Компания Setl Group, четвертый по величине девелопер России, привлекла в Сбербанке проектное финансирование на строительство жилья в Московском районе Петербурга. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк".

"Холдинг Setl Group и ПАО "Сбербанк" заключили кредитный договор на финансирование строительства первой-третей очередей ЖК "Парадный ансамбль" на общую сумму 11,1 млрд рублей сроком до февраля 2026 года. Реализация проекта осуществляется с использованием счетов эскроу", - говорится в сообщении.

Указанный ЖК будет представлять собой малоэтажное строительство: в составе первых трех очередей предусмотрено возведение пяти корпусов высотой пять этажей с коммерческими помещениями и подземными паркингами, школы на 550 мест и детского сада - на 220. Продаваемая площадь первой-третей очередей составит более 80 тыс. кв. м, плановый срок ввода в эксплуатацию - II квартал 2024 года.

По данным Единого реестра застройщиков, холдинг Setl Group из Петербурга находится на четвертом месте в России по объему текущего строительства с показателем в 1,9 млн кв. м (на 12 октября 2021 года). Компания работает в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. При этом на сайте компании указано, что у Setl Group открыты филиалы брокерских подразделений в Архангельске, Мурманске и Норильске. "На базе созданных филиалов холдинг рассматривает возможность развития девелоперского бизнеса", - отмечается на сайте.

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Источник: ТАСС

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