Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта антенно-мачтового сооружения филиала «Севастополь» Российской телерадиовещательной сети. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

История телерадиовещания на Крымском полуострове ведет свой отсчет с 1958 года, когда в регионе была запущена пробная телевизионная трансляция. Ввод в эксплуатацию цифровой телесети в Республике Крым состоялся 27 декабря 2018 года. Сегодня охват цифровым эфирным телесигналом составляет 96,96% жителей Крыма и Севастополя.

В соответствии с проектом, сметную стоимость которого проверила Главгосэкспертиза Росси, на территории филиала «Севастополь» Российской телевизионной и радиовещательной сети пройдет капитальный ремонт антенно-мачтового сооружения, необходимого для обеспечения цифрового наземного телерадиовещания в Республике Крым.

Мачта высотой 225 м предназначена для установки антенно-фидерного оборудования. В ходе реализации проекта выполнят работы по восстановлению фундаментов мачты, включая ремонт оголовков фундаментов, устройство бетонной отмостки центрального и анкерных фундаментов. Кроме того, будут устранены выявленные дефекты металлических конструкций антенной мачты, в том числе во фланцевых стыках поясов и сварных швах, укреплены элементы площадок обслуживания на отметках +54,5 и +205,47 м. На отметках +2,75, +9,5 и +126,5 м установят элементы ограждения площадок мачты.

По итогам проверки эксперты пришли к выводу, что расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют физическим объемам работ, а сметная стоимость определена достоверно.

Финансирование планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Застройщик – ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Генеральная проектная организация – ООО «Союзстальконструкция».