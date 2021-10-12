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"Самарские РС" обеспечили технологическое присоединение к сетям объектов АПК

Самарские РС обеспечили технологическое присоединение к сетям объектов АПК

12 октября 2021, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САМАРСКИЕ РС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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Филиал ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» обеспечил технологическое присоединение к сетям насосной станции и оросительной техники сельскохозяйственного комплекса в с. Ольгино Безенчукского района Самарской области. Заявитель получил 390 кВт мощности.

В рамках технологического присоединения к сетям была построена отпайка от действующей линии электропередачи 35 кВ и установлена новая трансформаторная подстанция мощностью 630 кВА. Источником питания объекта стала подстанция 110 кВ Ольгино, реконструкция которой завершилась в прошлом году.

Безенчукский район – один из лидеров в регионе по темпам введения земель под орошение. Благодаря выполненным работам орошаемыми станут 246,5 га земли, на которой планируется сеять кукурузу и сою, а также обеспечивать животных сельскохозяйственного комплекса кормами - как зерном, так и зеленой массой.

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Источник: Россети Волга

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