Абхазские энергетики готовятся к зимнему сезону. Именно в этот период в республике наблюдается повышение нагрузок на энергосистему - наступает отопительный сезон.

О том, какие меры предпримут энергетики, каких отключений ждать жителям Абхазии, в интервью Абхазскому телевидению рассказал врио директора "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба.

"Черноморэнерго" прогнозирует веерные отключения в зимний период. Жители республики каждый день остаются на два часа без света в ночное время. Дополнительные отключения, как пояснил Тенгиз Гирджинба, будут связаны с дополнительными нагрузками, которые наблюдаются в зимний период, а также уменьшением уровня воды в Джварском водохранилище.

"В зимний период ожидается веерное отключение. Без этого не обойтись. Помимо перегруза, веер продиктован еще одной причиной. Уровень воды в водохранилище становится все меньше, и сегодняшние отключения ночью проводятся для того, чтобы как можно дольше не доводить уровень воды в водохранилище до критической отметки. Но с наступлением холодов ожидаются еще большие нагрузки, соответственно потребление электричества повысится. С учетом потребления и с учетом уровня воды будут вводиться веерные отключения. Эта мера вынужденная", – подчеркнул Гирджинба.

Врио директора "Черноморэнерго" не исключил и локальные отключения на отдельных фидерах (распределительных сетях - прим.). Подобные меры вводятся во избежание аварий. Отключаться будут отходящие от подстанций силовые кабели, на которых будет зафиксирована перегрузка.

"Пока трансформаторы выдерживают нагрузки, но зимой обычно наблюдается перегруз. Мы отключаем перегруженные фидера, чтобы сохранить технику, иначе мы и вовсе останемся без электричества", – объяснил он.

Борьба с майнингом и ремонт "Ачгуары"

По словам Тенгиза Гирджинба, продолжаются совместные мероприятия энергетиков, сотрудников МВД и СГБ по снижению нагрузок на систему, по выявлению и отключению майнинговых ферм.

"Сейчас уже, насколько нам известно, каких-то крупных ферм нет. Многие разобрали оборудование по домам, где подключаются к сетям небольшими количествами. Конечно, нет таких нагрузок, как пять месяцев назад. Но это не значит, что ситуация стабилизировалась. Из-за нагрузок недавно произошла авария на высоковольтной линии "Шешелети". На восстановление энергоснабжения ушло до четырех часов. Наши линии не выдерживают перегруз. Все наши структуры всегда готовы к устранению аварии, для этого сегодня у нас есть все необходимое", – отметил он.

Другой не менее важный вопрос, который решается на данный момент, это ремонт высоковольтной линии "Ачгуара". Как отметил врио "Черноморэнерго", уже закуплены все необходимые материалы.

"Сейчас по этому вопросу идут переговоры. Когда заменим высоковольтную линию на "Ачгуаре", а для этого есть все необходимое, то мы будем получать намного сильнее электроэнергию, чем сейчас. Сегодняшние провода дают мощность до 200 вольт, поэтому часто и происходят аварии, поэтому и возникла необходимость ремонта. А новые линии имеют пропускную способность 240 вольт", – пояснил Тенгиз Гирджинба.

Сейчас в "Черноморэнерго" готовятся к зимнему сезону, так как в этот период ежегодно наблюдается увеличение потребления электроэнергии из-за того, что жители страны подключают к сетям отопительные приборы. Электролинии не выдерживают и часто происходят аварии.

"Недавно у нас были переговоры, те 100 миллионов рублей, которые депутаты предусмотрели на установку приборов учета, мы решили перераспределить эти средства на более острые нужды нашей энергосистемы. В скором времени ожидается поступление материалов для устранения аварий. Кроме того, Кабинет министров одобрил нам кредит на закупку спецтехники", – рассказал врио директора "Черноморэнерго" и добавил, что линии электропередач независимо от их мощностей, а также сельские подстанций уже изрядно изношены, а возможности поменять их повсеместно нет, поэтому часто происходят аварии.

Лишь за последние три-четыре месяца вышли из строя 60 трансформаторов, их нужно отремонтировать или заменить, пояснил он.

Веерные отключения света на два часа в темное время суток были введены в Абхазии с 28 июня в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии из-за повышенных нагрузок и для частичной экономии электроэнергии к зимнему периоду.

Фото: Sputnik / Томас Тхайцук