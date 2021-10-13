Председателем комитета, как и в прошлом созыве, стал единоросс, депутат от ХМАО-Югры Павел Завальный. Первым заместителем председателя от «Единой России» стал Николай Петрунин, от СРЗП – Игорь Ананских, работавшие в комитете в седьмом созыве, пост первого зама от ЛДПР сохранил Валерий Селезнев. В статусе первого заместителя председателя комитета от КПРФ вернулся в комитет Сергей Левченко. Заместителями председателя комитета от ЕР стали Дмитрий Исламов и Наталья Назарова, также работающие в комитете уже второй созыв.

На первом заседании были утверждены положение о комитете и примерный план работы комитета на первую сессию нового созыва Государственной Думы.

Этой осенью комитет будет работать над десятью законопроектами, касающихся безопасности объектов ТЭК, электроэнергетики, теплоснабжения, угольной отрасли, энергоэффективности и энергосбережения. Запланировано проведение четырех круглых столов, в том числе одного – выездного. Он будет посвящен законодательному регулированию обращения с радиоактивным отходами.

«Мы выносим на экспертное обсуждение в Думе три важнейшие темы: углеродное регулирование в российском ТЭК с учетом прогнозируемых решений по трансграничному углеродному регулированию; нормативно-правовое регулирование охранных зон и зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов; и обеспечение технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Все эти проблемы стоят остро, требуют принятия решений законодательного характера. Также мы планируем до конца октября в рамках расширенного заседания комитета заслушать представителей Минэнерго по готовности нормативно-правовых актов к по газификации, а это пакет из 14 документов со сроком разработки до 1 ноября этого года. От их принятия зависят темпы догазификации и в целом выполнения поручений Президента по этой теме», - пояснил выбор тем председатель комитета Павел Завальный.

Уже на первом заседании комитета депутаты утвердили заключение по проекту федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в части, касающейся ведения комитета.

Комитет поддержал предлагаемое бюджетом финансирование рассматриваемых государственных программ, связанных с энергетикой.

Дополнительно Комитет вынес в Заключение вопросы, связанные с налогообложением нефтяной отрасли.

В 2020 году произошло существенное снижение добычи и экспорта нефти, связанное с участием России в соглашении ОПЕК+, а также снижением мирового спроса в условиях пандемии коронавируса. Однако уже сейчас, по мере преодоления мировым рынком нефти последствий пандемии, а также постепенного ослабления ограничений на добычу, наблюдается и в среднесрочной перспективе, скорее всего, продолжится рост объемов добычи нефти в России.

«При этом перед отраслью остро стоит задача поддержания добычи в условиях ухудшения структуры запасов, роста объемов выработанных и трудноизвлекаемых запасов, а также необходимость увеличения объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Это означает рост затрат и потребность в существенных инвестициях. Необходимо создать условиях для поддержания инвестиционный потенциал нефтегазовой отрасли. И здесь большую роль играет предсказуемость налоговой политики, меры налогового стимулирования. Это важно для эффективной работы нефтегазодобывающих компаний, нефтесервиса, ускоренного развития нефтехимической отрасли, смежных отраслей экономики. Все это вместе в силу мультипликативного эффекта обеспечивает рост ВВП», пояснил позицию комитета его председатель Павел Завальный.

В целях поддержания инвестиционного потенциала нефтегазовой отрасли комитет полагает целесообразным принятие мер по следующим направлениям: стимулирование разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья и высокообводненных месторождений, добычи тех категорий запасов нефти, которые в настоящее время нерентабельны и не вовлекаются в разработку, введения новых групп участков недр, содержащих запасы сверхвязкой и высоковязкой нефти, с использованием режима налогообложения, основанного на НДД с особыми параметрами разработки, учитывающими производственные показатели разработки и высокий уровень удельных затрат.

Меры налогового стимулирования позволят более полно и рационально разрабатывать запасы нефти, увеличить доходы бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, повысить уровень социально-экономического развития регионов, разрабатывать и совершенствовать новые технологии и увеличить объем работ (или услуг) и производства нефтяного оборудования в нефтесервисных организациях и смежных отраслях.

С учетом этого, Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 1258295-7 "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".