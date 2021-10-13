Правительство испанской провинции Наварра одобрило проект, предложенный Национальной ассоциацией производителей фотоэлектрической энергии Anpier* в апреле 2020.

В соответствии с проектом оросительный канал длиной 177 км, доставляющий воду в центральные и южные области Наварры, будет оборудован фотоэлектрическими панелями суммарной пиковой мощностью 160 МВт. По мнению разработчиков проекта такое решение позволит обеспечить потребителей электроэнергией из ВИЭ без отчуждения земельных ресурсов, на 30% снизить объемы испарения воды с поверхности оросительного канала, а, кроме того, позволит повысить коэффициент полезного действия (КПД) фотоэлектрических панелей за счет их охлаждения воздухом, циркулирующим над водной поверхностью. По оценкам специалистов, для вырабатываемой солнечными панелями электроэнергии можно установить фиксированную в течение 30 лет стоимость, которая составит ≈56% от средней стоимости электроэнергии для промышленности и ≈38% для населения (до резкого роста цен на электроэнергию, который начался в начале текущего года).

В случае успешных результатов реализации проекта планируется оснастить солнечными панелями и другие, имеющие сходные характеристики, оросительные каналы в провинции Наварра.

Официальный сайт Anpier

* Национальная ассоциация производителей фотоэлектрической энергии, которая на протяжении 12 лет занимается продвижением использования фотоэлектрической генерации малой и средней мощности на существующих инфраструктурных объектах без изменения местной экосистемы.