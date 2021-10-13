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Премьера. По следам "Герды". Эпизод I. Великокняжеский кабельный завод "ДОНКАБЕЛЬ"

Премьера. По следам Герды. Эпизод I. Великокняжеский кабельный завод ДОНКАБЕЛЬ

13 октября 2021, 19:20
Рубрика: Новости портала
Метки: ГЕРДА, ДОНКАБЕЛЬ, RUSCABLE.RU
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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RusCable.Ru начинает большой спецпроект «По следам Герды» - легенды кабельного бизнеса. Для подготовки этого большого спецпроекта наша команда решила посетить предприятия «Герды», поговорить с руководителями предприятий и рассказать большую историю длиной в 30 лет. Первая остановка этого большого путешествия — завод «Донкабель», который мог бы называться «Великокняжеский кабельный завод», а сейчас располагается в небольшом городе Пролетарске, что в Ростовской области. 

Читайте также большой материал в журнале RusCable Insider или интервью с Дмитрием Михайленко.

Премьера состоится 14.10.2021 года на YouTube-канале RusCable.Ru

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