RusCable Insider #242 - конкурс граффити ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
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13 октября 2021, 19:20
Рубрика: Новости портала
Метки: ГЕРДА, ДОНКАБЕЛЬ, RUSCABLE.RU
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: RusCable.Ru
RusCable.Ru начинает большой спецпроект «По следам Герды» - легенды кабельного бизнеса. Для подготовки этого большого спецпроекта наша команда решила посетить предприятия «Герды», поговорить с руководителями предприятий и рассказать большую историю длиной в 30 лет. Первая остановка этого большого путешествия — завод «Донкабель», который мог бы называться «Великокняжеский кабельный завод», а сейчас располагается в небольшом городе Пролетарске, что в Ростовской области.
Читайте также большой материал в журнале RusCable Insider или интервью с Дмитрием Михайленко.
Премьера состоится 14.10.2021 года на YouTube-канале RusCable.Ru
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