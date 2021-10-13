РусГидро и Соллерс Груп договорились о совместном создании во Владивостоке сети каршеринга электромобилей. Соответствующее соглашение было подписано в рамках проходящей сегодня в Москве Российской энергетической недели.

Сервис по аренде электромобилей планируется запустить к лету 2022 года. В течение 2022-2023 гг. будет закуплено 140 электромобилей. Пользователям сервиса будет предложен поминутный прокат электромобилей с гибкими тарифами и возможность аренды машин на выходные.

Предпосылками для реализации проекта стало то, что РусГидро оперирует крупнейшей на Дальнем Востоке сетью зарядных станций для электромобилей. При этом Соллерс Груп обладает компетенциями в сфере автотранспорта, оказывает услуги по проектированию парковочного пространства во Владивостоке, а также внедряет новейшее программное обеспечение в сфере коммерческого управления автомобилями.

Запуск электрокаршеринга для РусГидро – это не только возможность развивать новый бизнес и расширять сеть зарядных станций. Обеспечивая новым доступным сервисом жителей Владивостока, улучшая состояние окружающей среды в регионе и создавая дополнительные высокотехнологичные рабочие места, энергохолдинг вносит вклад в реализацию государственной политики по опережающему развитию инфраструктуры и повышению качеству жизни людей на Дальнем Востоке.

Сегодня сеть зарядных станций РусГидро на Дальнем Востоке насчитывает более 50 ЭЗС. В планах компании в 2022 году довести их количество до 150, соединив ключевые города ДФО. Одновременно РусГидро реализует масштабный проект «Шелковый путь», в рамках которого зарядная сеть энергохолдинга соединит столицу России со столицей Приморья. Проект предполагает установку на всей протяженности трассы 80 зарядных станций с максимальным расстоянием между ними не более 150 км. «Шелковый путь» РусГидро пройдет через 18 субъектов Российской Федерации.