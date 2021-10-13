13–15 октября в Москве пройдет Международный форум «Российская энергетическая неделя». Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий и заместитель Председателя Правления – руководитель Дирекции по развитию ЕЭС АО «СО ЕЭС» Александр Ильенко примут участие в панельных сессиях деловой программы РЭН.

В рамках дискуссии «Перспективное развитие электроэнергетики: сохраняя надежность, повышая технологичность» участники обсудят модель российского рынка электроэнергетики как одну из самых прогрессивных в мире в части ценообразования. На сессии будут рассмотрены вопросы рациональной структуры генерирующих мощностей и сохранения надежности при перспективном планировании развития энергосистем в условиях мировой тенденции роста ВИЭ-генерации. В дискуссии примет участие Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.

Также руководитель Системного оператора выступит с докладом на панельной сессии «Современные реалии: как обеспечить безопасность информационной инфраструктуры от киберугроз в условиях цифровой трансформации?». Участники обсудят проблемы безопасности электроэнергетики, которая в условиях цифровой трансформации становится ключевой целью атак киберпреступников, и выстраивание взаимодействия между субъектами отрасли для управления рисками для решения задач информационной безопасности.

Заместитель Председателя Правления – руководитель Дирекции по развитию ЕЭС Александр Ильенко примет участие в сессии «Растущие рынки ВИЭ: есть ли потенциал экспорта энергии из России в Европу». На ней будут рассмотрены вопросы энергетического перехода, основанного на тенденции движения Евросоюза в сторону углеродной нейтральности, связанного с этим грядущего энергодефицита в стремящихся к нулевой эмиссии СО 2 европейских странах и возможности российского энергетического экспорта.

В рамках Молодежного дня РЭН-2021 состоится совещание АО «СО ЕЭС», на котором руководители компании встретятся с молодыми специалистами и в формате живого диалога ответят на их вопросы.

Также в программе Форума – подписание Соглашения о сотрудничестве между АО «СО ЕЭС» и НИУ «Московский энергетический институт». МЭИ станет первым вузом, с которым Системный оператор заключит соглашение о подготовке кадров для оперативно-диспетчерского управления в рамках новой стратегии взаимодействия с вузами.