Стоимость реализации проекта по благоустройству второй очереди Петровской набережной оценили в 675 млн рублей. Это «Абирегу» сообщили в облправительстве.



12 октября в Доме архитектора состоялась презентация эскизного проекта развития территории второй очереди Петровской набережной. Документ уже утвержден губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Его разработкой занималось воронежское ООО «ПГС проект» при участии департамента архитектуры и градостроительства региона. Главным архитектором проекта был назначен руководитель «Архитектурного бюро Маликова» Никита Маликов.



Так, концепция второй очереди набережной (площадь составляет 20,9 га) подразумевает создание простых в обслуживании сетей из продольных и поперечных пешеходных дорог, которые будут соединять первую и третью очередь строительства набережной. Также вдоль всей набережной будет проложена велодорожка. Помимо этого, проектом предусматривается создание пяти пирсов с местами для отдыха в деревянном стиле. Также на набережной будут установлены спортивные площадки для активного отдыха, сцена с навесом для проведения городских праздников, досуговые центры и рестораны.



«Набережная предусматривает комфортный досуг до 45 тыс. человек в выходные. Зонирование и функциональное наполнение сочетают как активный, так и спокойный отдых, проведение массовых мероприятий, спортивный досуг. При этом проект набережной не перенасыщает набережную малыми архитектурными формами, что отвечает запросу жителей на естественность и природность», – пояснил руководитель департамента архитектуры и градостроительства региона Андрей Еренков.



Напомним, власти оценивали общий объем инвестиций в строительство Петровской набережной в 11,5 млрд рублей. Предполагается, что к 2023 году посещаемость реконструированной Петровской набережной составит свыше 13 млн человек ежегодно. Реконструкция первой очереди Петровской набережной должна была начаться летом 2021 года. Также Александр Гусев поручил властям начинать работу над третьей очередью набережной. Глава региона акцентировал внимание на том, что реконструкцию необходимо вести параллельно с еще двумя проектами – Петровского острова и Левобережной части набережной (от будущего Центра академической гребли до Вогрэсовского моста).



Ранее и. о. директора воронежского Агентства по инвестициям Владимир Дорофеев рассказывал, что на территории Петровской набережной могут появиться концертно-выставочный центр, аквапарк, спа-центр, детский спортивный центр, фитнес-центр, ресторан, спорт-бар, кофейни, пункт проката велосипедов и зона стритфуда. Также ранее сообщалось, что власти хотят восстановить ограждения набережной, сделать новую облицовку подпорной стенки на Адмиралтейской площади и создать радиальные перголы. Кроме того, на территории будут установлены новые сети наружного освещения, урны, лавочки и другие малые архитектурные формы.



Отметим, что собственник AEON Corporation, в состав которой входит владеющий воронежским и белгородским аэропортами «Новапорт», Роман Троценко заявил, что корпорация готова участвовать в реконструкции Петровской набережной.



Фото с сайта облправительства