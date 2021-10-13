Заместитель генерального директора ПАО «Россети» Алексей Мольский и глава ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» Максим Сергеев на полях форума «Российская энергетическая неделя» подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны намерены развивать долговременные и всесторонние связи для реализации экспортных проектов в области электроэнергетики.

Документ определяет перечень рынков, на территории которых рассматривается возможность совместной работы компаний. Это, в частности, рынки Африки, Латинской Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии.

В реализации соглашения планируется участие собственного R&D-центра Группы «Россети» («НТЦ Россети ФСК ЕЭС»). Также будут задействованы ресурсы компании «Центр инжиниринга и управления строительством Россети ФСК ЕЭС» («ЦИУС Россети ФСК ЕЭС») – крупнейший техзакзачик объектов электросетевого комплекса в РФ. В числе крупнейших проектов этой организации – строительство и модернизация объектов энергоколец Москвы и Санкт-Петербурга, создание схем выдачи мощности генерации, электроснабжение крупных инфраструктурных систем (Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали, газопровод «Сила Сибири» и др.).

«C Группой «Интер РАО» у нас есть успешный опыт комплексного решения задач электроснабжения территорий, один из последних примеров – обеспечение энергобезопасности Калининградской области. Подписанный меморандум закладывает основы для возможной кооперации на перспективных зарубежных рынках, в том числе в Азии, Латинской Америке и Африке. В числе направлений взаимодействия – применение компетенций Группы «Россети» в части экспертизы, подготовки технических решений и организации строительства сетевой инфраструктуры», – отметил Алексей Мольский.