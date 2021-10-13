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13 октября 2021, 14:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОССЕТИ, ИНТЕР РАО, РЭН-2021
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "Россети"
Заместитель генерального директора ПАО «Россети» Алексей Мольский и глава ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» Максим Сергеев на полях форума «Российская энергетическая неделя» подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны намерены развивать долговременные и всесторонние связи для реализации экспортных проектов в области электроэнергетики.
Документ определяет перечень рынков, на территории которых рассматривается возможность совместной работы компаний. Это, в частности, рынки Африки, Латинской Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии.
В реализации соглашения планируется участие собственного R&D-центра Группы «Россети» («НТЦ Россети ФСК ЕЭС»). Также будут задействованы ресурсы компании «Центр инжиниринга и управления строительством Россети ФСК ЕЭС» («ЦИУС Россети ФСК ЕЭС») – крупнейший техзакзачик объектов электросетевого комплекса в РФ. В числе крупнейших проектов этой организации – строительство и модернизация объектов энергоколец Москвы и Санкт-Петербурга, создание схем выдачи мощности генерации, электроснабжение крупных инфраструктурных систем (Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали, газопровод «Сила Сибири» и др.).
«C Группой «Интер РАО» у нас есть успешный опыт комплексного решения задач электроснабжения территорий, один из последних примеров – обеспечение энергобезопасности Калининградской области. Подписанный меморандум закладывает основы для возможной кооперации на перспективных зарубежных рынках, в том числе в Азии, Латинской Америке и Африке. В числе направлений взаимодействия – применение компетенций Группы «Россети» в части экспертизы, подготовки технических решений и организации строительства сетевой инфраструктуры», – отметил Алексей Мольский.
«Проекты по строительству и модернизации генерирующих мощностей в большинстве случаев тесно связаны с электросетевым хозяйством. Опыт ПАО «Россети» и наличие у компании соответствующих референций позволит нам совместно участвовать в перспективных проектах за рубежом, предоставляя заказчикам широкий комплекс услуг. Мы с оптимизмом смотрим на развитие нашего долгосрочного сотрудничества», - отметил после подписания генеральный директор ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» Максим Сергеев.
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