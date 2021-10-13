ПАО «Россети» и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) в ходе Российской энергетической недели заключили соглашение о сотрудничестве, нацеленное на развитие партнерских отношений и обеспечение экологической безопасности сетевого комплекса. Подписи под документом поставили генеральный директор компании Андрей Рюмин и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Соглашение предусматривает взаимодействие по широкому спектру направлений: обращение с отходами, экологическая экспертиза, охрана атмосферного воздуха, водных объектов, растительного и животного мира. Также планируется подготовка совместных предложений по совершенствованию законодательства РФ.

«Экология – исключительно важная тема для современной энергетики. Группа «Россети» реализует комплекс проектов по сохранению биоразнообразия и снижению воздействия на окружающую среду в целом. Также мы развиваем и направления бизнеса, позволяющие увеличить долю «зеленых» технологий, таких как: зарядная инфраструктура для электротранспорта, энергоснабжение удаленных поселков с использованием солнечной генерации. Уверен, соглашение с Росприроднадзором позволит повысить результативность по всем развиваемым направлениям», – отметил Андрей Рюмин.