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Более 800 млн рублей выделят Северной Осетии на создание инфраструктуры инвестиционных проектов

Четыре инвестиционных проекта Северной Осетии получат федеральные средства на создание инженерной инфраструктуры. Такое решение принято на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина. От Северной Осетии в обсуждении приняли участие Председатель Правительства РСО-Алания Борис Джанаев, врио Первого заместителя Председателя Правительства РСО – Алания Алан Ужегов и врио министра строительства и архитектуры Северной Осетии Константин Моргоев.

– Заявка Республики Северная Осетия – Алания на сумму более 800 млн рублей одобрена сразу на четыре проекта. Три касаются развития районов во Владикавказе. Будет необходимая инженерная инфраструктура для жилой застройки. А в селении Даргавс Пригородного района планируется развивать туристско-рекреационный комплекс «Кахтисар». Запланировано строительство гостиничного комплекса, канатной дороги, центра развлечений, СПА центра, ресторанов, кафе, баров, – сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как отметил Борис Джанаев, речь идет о 811,2 млн рублей инфраструктурных бюджетных кредитов.

179,7 млн рублей пойдут на строительство водовода, котельной, канализации и благоустройство территории Аква-комплекса «Аквасити», который будет состоять из гостиницы 4* на 200 номеров, многофункционального центра развлечений, СПА-комплекса, ресторанов, кафе, баров. 

В туристско-рекреационный комплекс «Кахтисар» войдет гостиница 4* на 100 номеров, канатная дорога, многофункциональный центр развлечений, СПА-комплекс, рестораны, кафе, бары. Строительство сетей электроснабжения, водовода, котельной и хозяйственно-бытовой канализации обойдется в 100,5 млн рублей.

Еще один крупный проект предполагает жилую и коммерческую застройку на территории Владикавказа. Планируется строительство многофункционального жилого комплекса «София». Потребность в кредите – 251 млн рублей.

Еще один проект – создание жилого квартала из 14 отдельно стоящих корпусов. Реализация планируется в рамках жилой застройки на территории, прилегающей к северо-западной части Владикавказа. Потребность в федеральном кредите – 280 млн рублей на строительство квартальных инженерных сетей, коллектора хозяйственно-бытовой канализации и автомобильных дорог жилой застройки. 

Инвесторы имеются по всем проектам. Кроме того, в ближайшее время республика направит заявки еще по нескольким инвестиционным проектам, которым необходимо создание инженерной инфраструктуры. Инвестиционная привлекательность и создание необходимых условий для новых объектов – это важное направление, которому сегодня республика уделяет пристальное внимание. Безусловно, большое значение имеет поддержка федерального центра. Реализация проектов, которые позволят создать новые рабочие места и увеличат налоговую базу республики, положительно скажется на социально-экономическом развитии Северной Осетии, – добавил Борис Джанаев по итогам заседания.

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Источник: alania.gov.ru

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