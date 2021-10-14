Четыре инвестиционных проекта Северной Осетии получат федеральные средства на создание инженерной инфраструктуры. Такое решение принято на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина. От Северной Осетии в обсуждении приняли участие Председатель Правительства РСО-Алания Борис Джанаев, врио Первого заместителя Председателя Правительства РСО – Алания Алан Ужегов и врио министра строительства и архитектуры Северной Осетии Константин Моргоев.

– Заявка Республики Северная Осетия – Алания на сумму более 800 млн рублей одобрена сразу на четыре проекта. Три касаются развития районов во Владикавказе. Будет необходимая инженерная инфраструктура для жилой застройки. А в селении Даргавс Пригородного района планируется развивать туристско-рекреационный комплекс «Кахтисар». Запланировано строительство гостиничного комплекса, канатной дороги, центра развлечений, СПА центра, ресторанов, кафе, баров, – сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как отметил Борис Джанаев, речь идет о 811,2 млн рублей инфраструктурных бюджетных кредитов.

179,7 млн рублей пойдут на строительство водовода, котельной, канализации и благоустройство территории Аква-комплекса «Аквасити», который будет состоять из гостиницы 4* на 200 номеров, многофункционального центра развлечений, СПА-комплекса, ресторанов, кафе, баров.

В туристско-рекреационный комплекс «Кахтисар» войдет гостиница 4* на 100 номеров, канатная дорога, многофункциональный центр развлечений, СПА-комплекс, рестораны, кафе, бары. Строительство сетей электроснабжения, водовода, котельной и хозяйственно-бытовой канализации обойдется в 100,5 млн рублей.

Еще один крупный проект предполагает жилую и коммерческую застройку на территории Владикавказа. Планируется строительство многофункционального жилого комплекса «София». Потребность в кредите – 251 млн рублей.

Еще один проект – создание жилого квартала из 14 отдельно стоящих корпусов. Реализация планируется в рамках жилой застройки на территории, прилегающей к северо-западной части Владикавказа. Потребность в федеральном кредите – 280 млн рублей на строительство квартальных инженерных сетей, коллектора хозяйственно-бытовой канализации и автомобильных дорог жилой застройки.