Группа компаний (ГК) "Моспроект-3" приступила к возведению асфальтобетонного завода, продукцию которого используют для строительства скоростной автомобильной трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГК.

"Специалисты компании "Моспроект-3", входящей в одноименный холдинг, приступили к возведению асфальтобетонного завода, продукцию которого используют для строительства скоростной автомобильной трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань". Магистраль войдет в состав нового международного маршрута "Европа - Западный Китай". ГК "Моспроект-3" обеспечивает проектирование и строительство участка в Нижегородской области протяженностью 107 км", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что асфальтобетонный завод, который займет около 2,5 тыс. кв. м, обеспечит производительность в 2-2,5 тыс. тонн продукции в сутки. Для формирования дорожного покрытия участка холдинга потребуется порядка 350 тыс. тонн асфальта.

"Строительство завода обусловлено высокими требованиями к качеству дорожного полотна для автомобильной магистрали такого уровня, как М-12. Например, для нижних слоев основания определена асфальтобетонная смесь с повышенным гарантийным сроком эксплуатации дорожного покрытия. Продукция производится методом, который направлен на решение классических деформаций и повышение устойчивости к низкотемпературным трещинообразованиям", - пояснила генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова, чьи слова приводит пресс-служба.

Топ-менеджер уточнила, что ресурс асфальтобетонного завода позволит не только обеспечить продукцией участок холдинга, его также возможно использовать на других участках новой автомобильной магистрали.