 
Компании

Команда Partner Electro приняла участие в отраслевом чемпионате UrbanSkills в Екатеринбурге

Команда Partner Electro приняла участие в отраслевом чемпионате UrbanSkills в Екатеринбурге

14 октября 2021, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: Partner Electro, WorldSkills
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
376

С 5 по 8 октября 2021 в Екатеринбурге прошел I отраслевой чемпионат UrbanSkills 2021 в сфере градостроительства и урбанистики, проводимый под эгидой и по стандартам WorldSkills. 

В течение трех дней чемпионата профессиональный электрик, выпускник ногинского филиала колледжа “Энергия” Марк Александрин выполнял проект электромонтажа по международным стандартам Worldskills. Его коллега Александр Яковлев прошел специальное обучение и получил диплом ”Эксперта Worldskills”, который дает право оценивать работу других участников состязания.

Partner Electro оказал спонсорскую помощь команде и дал возможность показать мастерство на соревновании.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Partner Electro

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Форум 14.10.2021
Форум "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро"
IEK GROUP приглашает на 35-й 14.10.2021
IEK GROUP приглашает на 35-й "Форум электротехники и инженерных систем" ЭТМ – 21 октября, Ростов-на-...
СПКБ проведет семинар по электропроводкам для СПЗ 14.10.2021
СПКБ проведет семинар по электропроводкам для СПЗ
14.10.2021
"Камский кабель" представил свою новую продукцию для предприятий нефтяной отрасли
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера! По следам Герды!
+