С 5 по 8 октября 2021 в Екатеринбурге прошел I отраслевой чемпионат UrbanSkills 2021 в сфере градостроительства и урбанистики, проводимый под эгидой и по стандартам WorldSkills.

В течение трех дней чемпионата профессиональный электрик, выпускник ногинского филиала колледжа “Энергия” Марк Александрин выполнял проект электромонтажа по международным стандартам Worldskills. Его коллега Александр Яковлев прошел специальное обучение и получил диплом ”Эксперта Worldskills”, который дает право оценивать работу других участников состязания.

Partner Electro оказал спонсорскую помощь команде и дал возможность показать мастерство на соревновании.