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14 октября 2021, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: Partner Electro, WorldSkills
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника
С 5 по 8 октября 2021 в Екатеринбурге прошел I отраслевой чемпионат UrbanSkills 2021 в сфере градостроительства и урбанистики, проводимый под эгидой и по стандартам WorldSkills.
В течение трех дней чемпионата профессиональный электрик, выпускник ногинского филиала колледжа “Энергия” Марк Александрин выполнял проект электромонтажа по международным стандартам Worldskills. Его коллега Александр Яковлев прошел специальное обучение и получил диплом ”Эксперта Worldskills”, который дает право оценивать работу других участников состязания.
Partner Electro оказал спонсорскую помощь команде и дал возможность показать мастерство на соревновании.
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