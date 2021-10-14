Процесс перспективного планирования в электроэнергетике должен быть централизован, зачастую необходимости в коммерческой деятельности проектных институтов в этой области нет, заявил Николай Шульгинов, выступая на сессии «Перспективное развитие электроэнергетики: сохраняя надежность, повышая технологичность» на РЭН-2021.

Министр отметил, что перспективное планирование в электроэнергетике на региональном уровне часто не увязано с задачами схемы и программы развития Единой энергетической системы России и Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики.

«Часть системы перспективного планирования работает на коммерциализацию этой деятельности. Ряд проектных институтов реализуют несогласованные разработки расчётных моделей, что приводит к дисбалансам и диспропорциям», – подчеркнул он. Также следует учитывать процесс интеграции в энергосистему страны большого количества генерации на базе возобновляемых источников энергии, которая отличается нестабильностью.

«Процесс перспективного планирования должен быть централизован на уровне одной из самых высокотехнологичных компаний, которая обладает расчётными моделями как для перспективного планирования, так и текущей деятельности, – «Системного оператора», – сказал Николай Шульгинов.

По его словам, в новой системе перспективного планирования важно принимать оптимальные решения – не избыточные и не упрощённые. «Я бы вступил в спор с теми, кто хотел бы ставить коммерцию во главе всей системы планирования», – добавил он.

Кроме того, в процессе обновления системы планирования нужно попытаться учесть вопросы, которые уже давно обсуждаются в энергетическом сообществе, например, работать с избыточными резервами, заключил Министр.