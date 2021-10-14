 
Инвестиции (проекты)

Около 50 км федеральных трасс Карелии и Мурманской области планируется расширить до четырех полос

Около 50 км федеральных трасс Карелии и Мурманской области планируется расширить до четырех полос

14 октября 2021, 12:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: Росавтодор

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
234

Для повышения уровня безопасности трасс также увеличится протяженность линий наружного освещения и количество камер фотовидеофиксации.

Дорожники разрабатывают документацию для увеличения с двух до четырех полос движения на двух участках трассы Р-21 «Кола»: с 446 по 461 км (Прионежский и Кондопожский районы Карелии), и с 19 по 32 км входящей в состав Р-21 дороги «Подъезд к Североморску» в Мурманской области. В 2022 году в рамках капремонта автодороги А-215 планируется расширение до четырех полос почти 15-километрового участка от Петрозаводска в сторону Деревянное (Прионежский район Карелии), ведется строительство пятикилометрового четырехполосного отрезка (с 14 по 19 км) «Подъезда к Североморску» (Мурманская область). Напомним, сейчас в Карелии четырьмя полосами движения оборудована восьмикилометровая дорога «Подъезд к Петрозаводску», в Мурманской области - 14-километровый участок «Подъезда к Североморску».

Для повышения безопасности движения в этом году - впервые в регионе - на участке с 292 по 313 км автодороги «Кола» (Олонецкий район Карелии) нанесены краевые продольные шумовые полосы, помогающие определять контакт с границей дорожного полотна не только визуально, но и на слух. В случае, если эта методика даст положительный результат, ее станут применять на других трассах.

Продолжается поэтапное увеличение количества освещенных участков федеральных трасс. В этом году будут введены в эксплуатацию системы наружного освещения съездов с трассы «Кола» к поселку Киндасово и деревне Нурмолицы в Карелии, населенным пунктам Печенга, Три Ручья и к промплощадке на 1378 км в Мурманской области, а также в пункте весового контроля на трассе А-215 (Прионежский район Карелии). В течение двух лет новое освещение появится на участках автодороги А-215 во всех населенных пунктах.

Постоянно расширяется сеть стационарных камер фотовидеофиксации. Этой осенью комплексы установлены на трассе «Кола» (314-й километр, деревня Торосозеро; 439-й и 444-й километры, недалеко от поселка Шуя) и на дороге «Подъезд к МАПП «Вяртсиля» (16-й и 18-й километры, вблизи поселка Рускеала). Установка новых камер фотовидеофиксации также ведется в Мурманской области. Со списком оборудованных комплексами ФВФ участков федеральных автодорог двух северных регионов, можно ознакомиться на сайте ФКУ «Упрдор «Кола».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Росавтодор

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Оренбургской области одобрили кредит на 5,9 млрд рублей на застройку жилого района 14.10.2021
Оренбургской области одобрили кредит на 5,9 млрд рублей на застройку жилого района
Минобороны и 14.10.2021
Минобороны и "Газпром" заключили соглашение о реконструкции аэродрома Левашово
ГК 14.10.2021
ГК "Моспроект-3" возведет асфальтобетонный завод для строительства автотрассы М-12
В Новосибирске началось строительство трех поликлиник по концессии 14.10.2021
В Новосибирске началось строительство трех поликлиник по концессии

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера! По следам Герды!
+