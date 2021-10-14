Для повышения уровня безопасности трасс также увеличится протяженность линий наружного освещения и количество камер фотовидеофиксации.

Дорожники разрабатывают документацию для увеличения с двух до четырех полос движения на двух участках трассы Р-21 «Кола»: с 446 по 461 км (Прионежский и Кондопожский районы Карелии), и с 19 по 32 км входящей в состав Р-21 дороги «Подъезд к Североморску» в Мурманской области. В 2022 году в рамках капремонта автодороги А-215 планируется расширение до четырех полос почти 15-километрового участка от Петрозаводска в сторону Деревянное (Прионежский район Карелии), ведется строительство пятикилометрового четырехполосного отрезка (с 14 по 19 км) «Подъезда к Североморску» (Мурманская область). Напомним, сейчас в Карелии четырьмя полосами движения оборудована восьмикилометровая дорога «Подъезд к Петрозаводску», в Мурманской области - 14-километровый участок «Подъезда к Североморску».

Для повышения безопасности движения в этом году - впервые в регионе - на участке с 292 по 313 км автодороги «Кола» (Олонецкий район Карелии) нанесены краевые продольные шумовые полосы, помогающие определять контакт с границей дорожного полотна не только визуально, но и на слух. В случае, если эта методика даст положительный результат, ее станут применять на других трассах.

Продолжается поэтапное увеличение количества освещенных участков федеральных трасс. В этом году будут введены в эксплуатацию системы наружного освещения съездов с трассы «Кола» к поселку Киндасово и деревне Нурмолицы в Карелии, населенным пунктам Печенга, Три Ручья и к промплощадке на 1378 км в Мурманской области, а также в пункте весового контроля на трассе А-215 (Прионежский район Карелии). В течение двух лет новое освещение появится на участках автодороги А-215 во всех населенных пунктах.

Постоянно расширяется сеть стационарных камер фотовидеофиксации. Этой осенью комплексы установлены на трассе «Кола» (314-й километр, деревня Торосозеро; 439-й и 444-й километры, недалеко от поселка Шуя) и на дороге «Подъезд к МАПП «Вяртсиля» (16-й и 18-й километры, вблизи поселка Рускеала). Установка новых камер фотовидеофиксации также ведется в Мурманской области. Со списком оборудованных комплексами ФВФ участков федеральных автодорог двух северных регионов, можно ознакомиться на сайте ФКУ «Упрдор «Кола».