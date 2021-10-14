В рамках Российской энергетической недели РусГидро и министерство энергетики и газоснабжения Приморского края заключили соглашение о разработке Программы развития электроэнергетики и реализации схемы электро- и теплоснабжения острова Русский на период до 2030 года.

Разработка схемы направлена на обеспечение энергетической инфраструктурой жилой, социальной и коммерческой застройки острова с учетом планов его социально-экономического развития. Реализация программы позволит повысить надежность и качество электро- и теплоснабжения потребителей, а также увеличить эффективность электро- и теплоснабжения за счет снижения потерь тепла. Проект взаимосвязан с планами ДОМ.РФ и администрации Владивостока по застройке острова Русский. По предварительным оценкам, потребность в максимальной электрической мощности здесь составит около 182 МВт, в тепловой мощности – 220 Гкал/ч.

В рамках достигнутых договоренностей, РусГидро намерено разработать схему электро- и теплоснабжения острова Русский. Министерство, со своей стороны, планирует рассмотреть схему и принять решение о ее внедрении, а также координировать деятельность органов исполнительной власти, местного самоуправления Приморского края, РусГидро и потенциальных инвесторов при ее реализации.

Подписание соглашения между РусГидро и министерством энергетики и газоснабжения Приморского края – логическое продолжение договоренностей РусГидро и ДОМ.РФ, достигнутых на Восточном экономическом форуме. В сентябре РусГидро и ДОМ.РФ договорились о создании условий для обеспечения электро- и теплоснабжения новых объектов, построенных в рамках программ жилищного строительства на территории ДФО, развитие энергоэффективных и энергосберегающих технологий и инновационных методов учета электрической и тепловой энергии.

Инфраструктура теплоснабжения острова Русский, в первую очередь тепловые сети, имеет высокий износ, отличается низкой эффективностью и сверхнормативными потерями теплоносителя. На острове Русский расположены три газотурбинные мини-ТЭЦ, обеспечивающие комбинированную выработку электрической и тепловой энергии, принадлежащие ДВЭУК-ГенерацияСети, общей установленной электрической мощностью 49,8 МВт и тепловой мощностью 163,6 Гкал/час.