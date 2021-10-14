14 октября на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» Системный оператор и НИУ «МЭИ» подписали Соглашение о сотрудничестве.

Документ подписан в рамках реализации новой концепции взаимодействия АО «СО ЕЭС» с вузами, в соответствии с которой ряд профильных учебных заведений высшей школы будет осуществлять подготовку специалистов для работы в оперативно-диспетчерском управлении. НИУ «МЭИ» – один из крупнейших технических университетов России в области энергетики и электротехники – стал первым вузом, заключившим с Системным оператором долгосрочное Соглашение о сотрудничестве.

Соглашение между АО «СО ЕЭС» и высшими учебными заведениями предусматривает взаимовыгодное сотрудничество по подготовке, повышению квалификации и профессиональной переподготовке кадров, а также учебно-методической деятельности, направленной на совершенствование образовательных программ, и включает организацию и проведение практик и стажировок студентов на базе филиалов Системного оператора. В рамках новой стратегии Системный оператор планирует подписать такие соглашения с профильными вузами, расположенными в городах присутствия филиалов АО «СО ЕЭС».

Специалисты Системного оператора будут принимать участие в формировании учебных программ вузов-партнеров и работе государственных экзаменационных и аттестационных комиссий, а также выступать в качестве руководителей и рецензентов выпускных квалификационных работ. Участники соглашения планируют совместное систематическое проведение профориентационных мероприятий – дней открытых дверей, дней карьеры, круглых столов, тематических экскурсий, вовлечение студентов, аспирантов и молодых ученых в научную и инновационную деятельность.

Подписи под первым Соглашением о сотрудничестве поставили Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий и ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

«Системный оператор с 2007 года развивает собственную систему подготовки кадров «Школа – вуз – предприятие». В этом году мы усовершенствовали концепцию взаимодействия с вузами и собираемся радикально увеличить число вузов-партнеров, приблизив центры подготовки молодых специалистов к нашим филиалам. Логично и в то же время очень символично, что первое соглашение подписывается с одним из старейших энергетических вузов страны – Московским энергетическим институтом. МЭИ с момента создания в 1930 году является главной опорой отечественной энергетики в вопросах подготовки кадров. Вклад вуза в дело создания научной и технической элиты страны нельзя переоценить. Уверен, что достигнутые сегодня договоренности позволят нам реализовать совместные проекты в области подготовки специалистов, соответствующих требованиям цифровой экономики и специфике деятельности Системного оператора», – сказал Федор Опадчий на церемонии подписания.