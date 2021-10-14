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В Новосибирске началось строительство трех поликлиник по концессии

В Новосибирске началось строительство трех поликлиник по концессии

14 октября 2021, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Строительство трех из семи поликлиник по концессионному соглашению с группой "ВИС" началось в Новосибирске. Планируется, что до конца октября проектно-сметная документация еще двух медучреждений получит положительное заключение Главгосэкпертизы, сообщил на заседании комитета по социальной политике заксобрания глава регионального Минздрава Константин Хальзов.

"По трем поликлиникам - идет строительство, задача на ближайшие месяцы выйти уже из нулевого цикла. Всего на сегодняшний день четыре поликлиники получили разрешение на строительство. По пятой поликлинике получили положительное заключение Главгосэкспертизы на той неделе, до конца месяца получим разрешение на строительство. По оставшимся двум - до конца октября проект выходит из государственной экспертизы с положительным заключением", - сказал он.

Соглашение о ГЧП по строительству, финансированию и техническому обслуживанию сети современных медицинских учреждений было подписано губернатором Андреем Травниковым на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году. Частным партнером проекта по итогам конкурса стала "Седьмая концессионная компания", входящая в группу "ВИС". Проект стал первым крупным ГЧП-проектом в сфере здравоохранения в России.

Планируется, что семь поликлиник общей мощностью на 6,5 тыс. посещений в смену появятся в Новосибирске до августа 2022 года. Стоимость проекта оценивается в 9,7 млрд рублей. Сеть медицинских учреждений позволит внедрить современные медицинские технологии, создать региональный клинический дата-центр.

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Источник: ТАСС

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