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В ульяновской ОЭЗ создадут энергетический комплекс на возобновляемых источниках

В ульяновской ОЭЗ создадут энергетический комплекс на возобновляемых источниках

14 октября 2021, 12:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ВИЭ, РЭН-2021, Vestas, РОСНАНО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Энергетический комплекс планируется создать в одной из особо экономических зон (ОЭЗ) в Ульяновской области. Он будет работать только за счет генераторов ветра и газа, сказал глава региона Алексей Русских во время "Российской энергетической недели".

"У нас действует несколько особо экономических зон, в одной из таких зон намерены построить комплекс, где 50% энергии будет за счет ветрогенераторов, 50% - за счет газогенераторов. Таким образом, будут обеспечены все резиденты, которые в этой зоне находятся", - сказал Русских.

По его словам, проект планируется реализовать совместно со Сбербанком и компанией "Вершина Девелопмент".

В регионе работает несколько ветростанций. Первая ветростанция мощностью 50 МВт была запущена в начале 2019 года. Параллельно в 2018 году в рамках технологического партнерства с датской компанией Vestas, одним из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов, было запущено три производства ключевых элементов ветроустановок - завод по изготовлению гондол в Нижегородской области, лопастей - в Ульяновске и башен - в Таганроге. Лопасти выпускает предприятие "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус", чья производственная площадка расположена на территории ульяновского авиационного кластера. Партнерами проекта выступают Vestas, "Роснано" и Консорциум инвесторов Ульяновской области.

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Источник: ТАСС

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