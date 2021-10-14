Энергетический комплекс планируется создать в одной из особо экономических зон (ОЭЗ) в Ульяновской области. Он будет работать только за счет генераторов ветра и газа, сказал глава региона Алексей Русских во время "Российской энергетической недели".

"У нас действует несколько особо экономических зон, в одной из таких зон намерены построить комплекс, где 50% энергии будет за счет ветрогенераторов, 50% - за счет газогенераторов. Таким образом, будут обеспечены все резиденты, которые в этой зоне находятся", - сказал Русских.

По его словам, проект планируется реализовать совместно со Сбербанком и компанией "Вершина Девелопмент".

В регионе работает несколько ветростанций. Первая ветростанция мощностью 50 МВт была запущена в начале 2019 года. Параллельно в 2018 году в рамках технологического партнерства с датской компанией Vestas, одним из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов, было запущено три производства ключевых элементов ветроустановок - завод по изготовлению гондол в Нижегородской области, лопастей - в Ульяновске и башен - в Таганроге. Лопасти выпускает предприятие "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус", чья производственная площадка расположена на территории ульяновского авиационного кластера. Партнерами проекта выступают Vestas, "Роснано" и Консорциум инвесторов Ульяновской области.