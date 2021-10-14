В Москве запустили первую в России экосистемную межвузовскую квантовую сеть с открытым доступом. Она объединила кампусы Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») и Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Сеть была создана в рамках проекта «Разработка сетевых программных решений для квантовых сетей». Презентация официального запуска прошла в коворкинге «Точка кипения – Коммуна».

«Россия – один из мировых лидеров по развитию квантовых технологий. В июне мы запустили первую магистральную линию квантовой связи между Москвой и Санкт-Петербургом. Запуск первой экосистемной межвузовской квантовой сети – это важное событие Года науки и технологий, объявленного Президентом. В России появилась современная площадка для реализации технологичных инфраструктурных решений в сфере защиты данных с применением квантовой криптографии. Для Правительства ценно, что в разработке сети принимали участие молодые учёные, студенты и аспиранты. Внедрение таких решений имеет большой потенциал и позволит сократить разрыв в сфере построения квантовых коммуникаций, создавать городские и междугородние инфраструктурные сети для нужд экономики, развивать эту индустрию не только в стране, но и на мировом уровне. Всего в планах до 2024 года запустить в стране 7 тыс. км квантовых сетей», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Проект по созданию экосистемной межвузовской квантовой сети реализуется участниками консорциума Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Квантовые коммуникации», созданного на базе НИТУ «МИСиС». Участие в разработке при поддержке Минобрнауки принимали студенты, аспиранты и молодые учёные столичных вузов, специалисты профильных партнёрских организаций.

Экосистемная межвузовская квантовая сеть состоит из пяти узлов, расположенных в корпусах НИТУ «МИСиС» и МТУСИ. Она имеет открытую архитектуру и масштабируется по мере появления новых участников. Доступ к сети получают вузы, научные организации, индустриальные партнёры и государственные учреждения. На базе сети они могут разрабатывать современные софтверные приложения в сфере информационной безопасности с применением квантовых ключей.

«В 2018 году на базе НИТУ “МИСиС” был открыт Центр НТИ “Квантовые коммуникации”, который возглавил молодой амбициозный учёный Юрий Курочкин. Центр занимается научными исследованиями, подготовкой специалистов в области квантовых коммуникаций. В этом году учёные центра совместно с коллегами из МТУСИ, компаний “КуРэйт” и “Код безопасности” запустили первую в России квантовую сеть с открытым доступом, которая станет частью проекта по созданию программных решений для защиты информации», – добавила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

«Основное преимущество нашей квантовой сети в её открытости. Мы хотим создать новый подход к разработке через технологичную и доступную инфраструктуру. На мой взгляд, это позволит радикально поменять рынок квантовых коммуникаций, который сегодня ограничен числом бизнес-предложений на основе квантовых сетей. А для создания прикладного софта, его тестирования, отладки и демонстрации потребителям нужна реальная инфраструктура», – рассказал директор Центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» Юрий Курочкин.

Конфигурация квантово-защищённого канала связи соответствует принятой в индустриальных сетях. Между доверенными узлами связи методом квантового распределения ключа по существующим оптическим линиям связи передаются ключи, формируемые со скоростью 30 Кбит/с, что позволяет подключить одновременно более 10 высокоскоростных шифраторов.

В планах у разработчиков – закольцевать архитектуру квантовой сети, что даст новые возможности для её развития. Преимущество такой топологии в том, что при обрыве оптоволокна на какой-то из линий связанность сети не потеряется. Кроме того, на базе колец можно строить более сложную по архитектуре городскую сеть, когда один узел работает на множество потребителей – банковские и финансовые организации, телеком-операторы, представители бизнеса в сфере топливно-энергетического комплекса, транспорта, современных технологий.