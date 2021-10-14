13 октября 2021 года, Национальный исследовательский университет «МЭИ» и ассоциация «Глобальная энергия» объявили о создании «Энергии поколений» - нового благотворительного фонда в поддержку молодых ученых-энергетиков. Жертвователем фонда станет лауреат Нобелевской премии Карло Руббиа.

О фонде было объявлено на ежегодной церемонии вручения международной премии «Глобальная Энергия». Инициатором идеи учреждения Фонда стал Карло Руббиа - всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии по физике (1984 г.), лауреат премии «Глобальная Энергия» (2020 г.).

«Цель «Энергии поколений» - обеспечить наших молодых ученых возможностью пройти стажировку в ведущих мировых энергетических лабораториях, институтах, исследовательских центрах», - отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев. «Особенно важно, что они смогут проходить такую стажировку в научных центрах, возглавляемых лауреатами и членами международного комитета премии «Глобальная энергия» - ведущими мировыми учеными - практиками и теоретиками в энергетике, электротехнике и связанных дисциплинах. Мы рады будущей деятельности фонда в партнёрстве с ассоциацией «Глобальная энергия». И мы благодарны нашему другу и коллеге Карло Руббиа - за замечательную инициативу, которую мы всецело поддерживаем», - заявил Николай Рогалев.

«Решение Карло Руббиа передать премию «Глобальная энергия» на помощь молодым ученым – благородный поступок, который не только простимулирует интерес начинающих исследователей к энергетике, но и облегчит их вхождение в современный научный мир, не знающий языковых барьеров и национальных границ», – прокомментировал Сергей Брилёв, президент ассоциации «Глобальная энергия».

Ассоциация «Глобальная энергия»

Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия» — неправительственная организация, созданная для продвижения и поддержки инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества. Объявление о «Глобальной энергии» было сделано на саммите Россия-Евросоюз.

Ассоциация существует с 2002 года. Цель ассоциации — повышение международного статуса премии «Глобальная энергия», её широкой узнаваемости в мире, а также содействие установлению открытого диалога в сфере ТЭК путем создания дискуссионной платформы для взаимодействия между предприятиями отрасли и странами. Ассоциация активно участвует в международных мероприятиях, а также проводит собственные внешние мероприятия.

Лауреаты и члены Международного комитета премии «Глобальная Энергия» являются авторами ежегодного доклада, содержащего видение будущего отрасли в формате «10 ключевых энергетических технологий на перспективу следующих 10 лет». Наполнение доклада модерируется экспертами Ассоциации.

Карло Руббиа (Carlo Rubbia, род. 1934 г., Италия) - профессор Научного института Гран Сассо, пожизненный сенатор Италии, Лауреат Нобелевской премии по физике 1984. Лауреат международной премии «Глобальная энергия» в номинации «Традиционная энергетика» (2020 г.) за содействие развитию устойчивой энергетики в контексте утилизации ядерных отходов и пиролиза природного газа. Внес вклад в разработку революционных решений для обеспечения устойчивости энергетической системы. Он предоставил новые решения в области ликвидации ядерных радиоактивных отходов и в области ядерного синтеза.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергии. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021). НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2021)

В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).