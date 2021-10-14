Представители ООО «Камский кабель» приняли участие в совещании Совета главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ. Собравшиеся специалисты обсудили наиболее актуальные проблемы и наработки по содержанию и обслуживанию объектов энергетического хозяйства.

Руководитель инвестиционных проектов ООО «Камский кабель» Илья Маслов выступил с докладом, в котором обозначил актуальные темы для энергетиков, а также презентовал новую продукцию предприятия – кабели управления, саморегулирующиеся нагревательные кабели, силовые кабели в этиленпропиленовой изоляции для взрывоопасных зон по ГОСТ Р 58342-2019. Особый акцент был сделан на новых разработках в области управления и безопасности электрических сетей.