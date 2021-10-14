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"Камский кабель" представил свою новую продукцию для предприятий нефтяной отрасли

Камский кабель представил свою новую продукцию для предприятий нефтяной отрасли

14 октября 2021, 11:15
Рубрика: Компании
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "Камский кабель"

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Новости компании

Представители ООО «Камский кабель» приняли участие в совещании Совета главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ. Собравшиеся специалисты обсудили наиболее актуальные проблемы и наработки по содержанию и обслуживанию объектов энергетического хозяйства.

Руководитель инвестиционных проектов ООО «Камский кабель» Илья Маслов выступил с докладом, в котором обозначил актуальные темы для энергетиков, а также презентовал новую продукцию предприятия – кабели управления, саморегулирующиеся нагревательные кабели, силовые кабели в этиленпропиленовой изоляции для взрывоопасных зон по ГОСТ Р 58342-2019. Особый акцент был сделан на новых разработках в области управления и безопасности электрических сетей.

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Источник: ООО "Камский кабель"

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