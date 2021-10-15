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Коми получит инфраструктурный кредит в 2,4 млрд рублей на строительные проекты

Коми получит инфраструктурный кредит в 2,4 млрд рублей на строительные проекты

15 октября 2021, 12:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА, КОМИ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Республика Коми получит 2,4 млрд рублей в виде инфраструктурных кредитов на строительные проекты, говорится в четверг в сообщении пресс-службы главы региона.

"Власти Коми привлекли 2,4 млрд рублей на проекты по развитию инфраструктуры. Сегодня, 14 октября, правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила заявку Коми на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов. Заявку представил глава республики Владимир Уйба", - говорится в сообщении.

Первый проект - строительство жилого квартала - реализуют в Сыктывкаре в рамках концепции развития участка площадью 15 га, он будет включать в себя строительство современного жилого массива с сопутствующей инженерной и социальной инфраструктурой. 1,6 млрд рублей инфраструктурного кредита направят на строительство внутриквартальных дорог, наружных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, электроосвещения и теплоснабжения, а также на строительство школы на 825 мест. Общая стоимость проекта оценивается более чем в 15 млрд рублей, в том числе внебюджетных средств - около 13,4 млрд рублей.

Второй проект - это строительство в Сыктывкаре завода по производству фанерных плит в объеме 260 тыс. кубометров в год готовой продукции. Потребность в инфраструктурном бюджетном кредите составляет 832,8 млн рублей. Эти средства направят на капитальный ремонт автомобильной дороги протяженностью 13,4 км. Общий бюджет проекта оценивается в 13,4 млрд рублей, в том числе объем внебюджетных средств - 12,2 млрд рублей.

Как отметил глава Коми, инфраструктурный кредит на 1,6 млрд рублей выдадут под 3% годовых, его нужно будет вернуть в федеральный бюджет до 2039 года. "От первого проекта мы получим более 2 млрд рублей налоговых поступлений, от второго - более 12 млрд рублей. Это более чем выгодное вложение. Получаем и жилье, и школу, и большой новый завод с 700 высокодоходными рабочими местами. Оба проекта были одобрены сегодня, утверждены, начинаем их реализовывать с 2022 года", - сказал глава Коми.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов в объеме 500 млрд рублей регионам на развитие инфраструктуры.

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Источник: ТАСС

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