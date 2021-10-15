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15 октября 2021, 09:12
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНПРОМТОРГ
Источник: Минпромторг России
В рамках состоявшегося в сентябре 2021 года Xюбилейного форума «InPark» проведена серия круглых столов по вопросам развития индустриальных парков и промышленных технопарков. В ходе выступлений управляющими компаниями данных объектов были высказаны предложения, большинство из которых поддержаны Минпромторгом России и запланированы к реализации в 2022 году.
Минпромторгом поддержаны и вошли резолюцию Форума следующие предложения:
Все инициативы, которые также высказывались на форуме InPark в предыдущие годы были реализованы при активной поддержке Министра промышленности и торговли Д.В.Мантурова. В результате нам удалось запустить новые меры господдержки парков, в том числе для частных инвесторов, достигнуть единообразия терминологии и требований к данным объектам со всеми министерствами на федеральном уровне, запустить единую систему мониторинга и продвижения данных площадок. Уверен, что реализация предложений участников десятого форума InPark позволит не только сохранить набранную динамику развития данных площадок, но и станет стимулирующим фактором для их равномерного развития во всех субъектах Российской Федерации,
- прокомментировал представитель Минпромторга России.
В текущем году в работе форума приняли участие порядка 300 делегатов из 57 регионов России. На протяжении 10 лет Форум «InPark» является ведущей дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов развития промышленной и технологической инфраструктуры, обмена опытом и формирования предложений по вопросам стимулирования развития данных объектов.
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