В рамках состоявшегося в сентябре 2021 года Xюбилейного форума «InPark» проведена серия круглых столов по вопросам развития индустриальных парков и промышленных технопарков. В ходе выступлений управляющими компаниями данных объектов были высказаны предложения, большинство из которых поддержаны Минпромторгом России и запланированы к реализации в 2022 году.

Минпромторгом поддержаны и вошли резолюцию Форума следующие предложения:

увеличить норматив возмещения затрат на создание инфраструктуры парков в рамках постановлений № 1119 и № 1325;

предусмотреть во всех мерах господдержки парков возможность осуществлять расчет норматива возмещения затрат на создание инфраструктуры данных объектов также по площади зданий, строений;

упростить процедуру проверки парков на соответствие требованиям постановлений № 794 и № 1863 для последующего включения в федеральный реестр и предоставления господдержки;

перевести процедуры получения мер господдержки парков и включения в федеральный реестр в электронный вид;

расширить для агропромышленных технопарков (агробиотехнопарков) перечень объектов технологической инфраструктуры, которые могут создаваться с привлечением средств господдержки;

предусмотреть возможность предоставления мер господдержки на создание инфраструктуры парков, необходимой для осуществления складской

и логистической деятельности;

и логистической деятельности; проработать совместно с бизнес-сообществом целесообразность наделения статусом «резидент парка» - организаций, занимающихся складской или логистической деятельностью;

установить допустимый норматив использования объектов технологической инфраструктуры промтехнопарков компаниями, которые не являются резидентами парка.

Все инициативы, которые также высказывались на форуме InPark в предыдущие годы были реализованы при активной поддержке Министра промышленности и торговли Д.В.Мантурова. В результате нам удалось запустить новые меры господдержки парков, в том числе для частных инвесторов, достигнуть единообразия терминологии и требований к данным объектам со всеми министерствами на федеральном уровне, запустить единую систему мониторинга и продвижения данных площадок. Уверен, что реализация предложений участников десятого форума InPark позволит не только сохранить набранную динамику развития данных площадок, но и станет стимулирующим фактором для их равномерного развития во всех субъектах Российской Федерации,

- прокомментировал представитель Минпромторга России.

В текущем году в работе форума приняли участие порядка 300 делегатов из 57 регионов России. На протяжении 10 лет Форум «InPark» является ведущей дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов развития промышленной и технологической инфраструктуры, обмена опытом и формирования предложений по вопросам стимулирования развития данных объектов.