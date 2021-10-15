ОДК представила достижения в области аддитивных технологий

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха представила достижения в области аддитивных технологий на VII Международной конференции «Аддитивные технологии: настоящее и будущее», которая прошла во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов (ВИАМ). Сегодня ОДК совместно с ВИАМ разрабатывают более 110 типов деталей с применением аддитивных технологий полного цикла изготовления.

Результатом совместной работы являются новые технологии изготовления деталей камеры сгорания, компрессора, турбины высокого и низкого давления современных двигателей ПД-35, ВК-650В, ВК-1600В, семейства двигателей ТВ7-117.

Еще один проект – разработка сплава для завихрителя фронтового устройства камеры сгорания двигателя ПД-14. Деталь создана методом 3D-печати из отечественной металлопорошковой композиции. Технологический цикл производства составил всего шесть дней с абсолютным качеством, тогда как традиционный цикл литья по выплавляемым моделям составляет 60 дней, а вероятность дефекта достигает 60%. Производительность труда при этом была увеличена в десять раз.

Инженер-технолог «ОДК–Кузнецов» Иван Ермаков рассказал об исследовании полимерных материалов, применяемых при производстве двигателей в литье по выплавляемым моделям. Для этого в «ОДК-Кузнецов» внедряется полимерная 3D-печать.

«Создание полимерных моделей деталей и узлов газотурбинных двигателей позволяет проводить эксперименты по их стыковке еще до отливки в металле. Благодаря новым технологиям значительно сокращаются время и трудозатраты. Максимум за сутки «выращивается» даже крупногабаритная деталь, при этом она не требует механической обработки. Кроме того, полимерный порошок значительно дешевле металла. Также технологию послойного наплавления полимеров можно применить для создания опытных образцов пресс-форм и оснастки. А замена восковых моделей для литья по выплавляемым моделям полимерными позволит отливать детали с большей точностью, меньшей шероховатостью поверхности и создавать отливки геометрически сложных конфигураций», – рассказал Иван Ермаков.

Генеральный директор ВИАМ, академик РАН Евгений Каблов отметил, что аддитивные технологии определяют переход промышленности к шестому технологическому укладу, обеспечивают повышение производительности более чем в 30 раз с одновременным повышением коэффициента использования материалов до 0,98 и снижением массы конструкций до 50%.

«За 2020–2021 годы в ВИАМ изготовлено более сорока пяти тонн металлопорошковых композиций сплавов на различных основах. В этом году объем отгруженных деталей увеличен в шесть раз. Кроме того, согласно требованиям ведущих конструкторских бюро авиационной, ракетно-космической и атомной промышленности разработано для аддитивных технологий шесть уникальных сплавов и более двадцати адаптированных серийных материалов», – отметил Евгений Каблов.

По итогам конференции участники поддержали необходимость формирования и финансирования при государственной поддержке отдельной программы по развитию и внедрению аддитивных технологий в серийное производство новых изделий. Также была поддержана идея создания единого межотраслевого центра «Материалы и цифровые технологии их производства», обеспечивающего полный цикл разработки, изготовления и трансфера в серийное производство ресурсных деталей различных отраслей промышленности.