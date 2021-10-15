14 октября заместитель Председателя Правления – руководитель Дирекции по развитию ЕЭС АО «СО ЕЭС» Александр Ильенко в ходе сессии «Растущие рынки ВИЭ: есть ли потенциал экспорта энергии из России в Европу» Международного форума «Российская энергетическая неделя» рассказал о перспективах развития ВИЭ-генерации на северо-западе России и увеличения транзитов электроэнергии в Западную Европу.

В сессии приняли участие руководители ПАО «Фортум», АО «НоваВинд», Ассоциации развития возобновляемой энергетики, ПАО «Энел Россия», ООО «УК «РОСНАНО», ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России, ПАО «Интер РАО», представители зарубежного отраслевого сообщества. Модератором дискуссии выступил председатель Правления Некоммерческого партнерства по развитию возобновляемой энергетики «Евросолар Россия» Георгий Кекелидзе.

В ходе выступления Александр Ильенко отметил, что у России огромный потенциал для развития экспорта электроэнергии и есть возможность увеличивать экспорт с использованием существующей инфраструктуры.

Александр Ильенко подчеркнул, что при планировании проектов, позволяющих увеличить обмен мощностью и электрической энергией между Россией и странами Европы, нужно учитывать и политические риски. В этом контексте в качестве примера он привел проект Печенгского энергомоста между Россией и Норвегией, предварительное изучение которого велось в 2011 году. АО «СО ЕЭС» и Statnett SF был проведен ряд расчетов, которые показали техническую реализуемость проекта. В 2014 году АО «СО ЕЭС» и Statnett SF подписали Коммюнике о Печенгском энергомосте для представления в уполномоченные органы управления электроэнергетикой России и Норвегии. Однако данный проект не стартовал в связи с позицией норвежского правительства о необходимости закрытия двух атомных реакторов Кольской АЭС до объединения энергосистем России и Норвегии, о чем министр нефти и энергетики Норвегии проинформировал Минэнерго России.

В ходе выступления Александр Ильенко также рассказал о перспективах развития ветровой генерации в Кольской энергосистеме и проблемах интеграции электростанций ВИЭ в энергосистему вследствие особенностей сетевой инфраструктуры. Он отметил техническую возможность ввода крупных, ориентированных на экспорт проектов генерации на ВИЭ без их интеграции в ЕЭС России.