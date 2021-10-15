Вопросы дальнейшей интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), создание общего рынка энергоресурсов, сотрудничество в экологической сфере и задачи цифровизации были в центре внимания состоявшегося в четверг заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Президент РФ Владимир Путин отметил, что интеграционное взаимодействие в рамках ЕАЭС продолжает развиваться и укрепляться на фоне трудностей, связанных с пандемией, а также в условиях санкционного давления Запада на некоторые страны союза. Тем не менее в государствах ЕАЭС продолжаются экономический рост и сотрудничество, за первые шесть месяцев 2021 года товарооборот в рамках организации вырос на треть, отметил он.

Внешние неблагоприятные условия, по словам российского лидера, дополнительно стимулируют укрепление взаимодействия внутри союза, работу над новыми масштабными проектами. Так, на утверждение нынешнего заседания были вынесены вопросы о переходе ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза, подготовлен проект совместного заявления о сотрудничестве в экологической сфере, набирает обороты совместная деятельность в сфере цифровизации.

Президент РФ отметил, что успехи в интеграции в рамках ЕАЭС привлекают заинтересованное внимание целого ряда зарубежных стран, к работе союза все активнее подключаются государства-наблюдатели. Так, в июле вступило в силу соглашение о свободной торговле с Сербией, ведется обсуждение аналогичных договоров с Египтом, Ираном, одобрен запуск переговоров с Индией. "Все это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания Большого Евразийского партнерства", - сказал президент. Он подчеркнул, что, "чем более очевидными будут реальные достижения ЕАЭС в экономике, торговле, социальной сфере, а главное - в деле повышения благосостояния граждан", тем весомее будет авторитет объединения и его влияние в мире.

Общий рынок нефти и нефтепродуктов

Одним из ключевых документов нынешней встречи стало решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов. Этот переход, как пояснил президент Белоруссии Александр Лукашенко, предполагает подготовку до 2023 года проектов правил торговли и биржевых торгов нефтепродуктами. К 2024 году предстоит разработать международный договор о формировании соответствующих общих рынков.

Активно поддержал необходимость такого рынка премьер-министр Армении Никол Пашинян, назвавший данную задачу "системообразующей". По его словам, его создание является необходимым условием для полной реализации потенциала экономической интеграции. В свою очередь Лукашенко заявил, что, "стремясь к созданию общего рынка энергоресурсов, необходимо учитывать интересы всех государств", входящих в состав союза.

Выступая на саммите, он отметил, что лидерам ЕАЭС после заседания в расширенном составе предстоит обменяться мнениями по вопросам формирования общего рынка газа, в том числе по его ценообразованию и транспортировке.

А уже по итогам заседания заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко уточнил, что в результате по предложению Лукашенко было решено обсудить этот вопрос в очном формате. По словам Петришенко, по вопросам тарифообразования и транспортировки газа по территории стран союза сохраняются разногласия. Страны, которые не обладают этими ресурсами, заинтересованы в том, чтобы были равные тарифные условия при транспортировке газа, пояснил представитель Белоруссии.

Климатическая повестка

Важным вопросом повестки дня была тема усиления сотрудничества по природоохранной тематике, в том числе в сфере климатического регулирования. Владимир Путин отметил активные усилия России по снижению углеродоемкости экономики, сокращению эмиссии парниковых газов, развитию зеленой энергетики. И предложил в рамках ЕЭАС начать унификацию стандартов по вопросам углеродной отчетности, осуществлять взаимовыгодные климатические проекты, совместно создавать собственные технологии, основанные на использовании безуглеродных источников энергии.

К обмену опытом в сфере низкоуглеродного развития с учетом специфики экономик призвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он рассказал о наработках Казахстана в рамках выполнения Парижского соглашения по климату, в частности сообщил о подготовке проекта доктрины по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

В свою очередь премьер Армении обратил внимание на проводимые на площадке Евразийской экономической комиссии работы, ориентированные на продвижение экологически чистого транспорта на евразийском пространстве. "Создание условий для формирования рынка электромобилей в ЕАЭС исходит из интересов экологической безопасности и здоровья населения", - подчеркнул он.

По итогам заседания было принято заявление, в котором страны - участницы ЕАЭС выразили готовность внести "важный вклад в международные усилия по борьбе с изменением климата". Они выступили за сближение подходов к мониторингу и верификации выбросов и поглощения парниковых газов, а также призвали завершить формирование правил выполнения Парижского соглашения по климату. Кроме того, лидеры ЕАЭС призвали к международному обмену технологиями, сокращающими парниковые выбросы.

Устранение барьеров

Владимир Путин в своем выступлении обозначил несколько направлений, в которых странам ЕАЭС, по его оценке, нужно взаимодействовать более активно. Так, государствам стоит и далее наращивать кооперацию в промышленности и сельском хозяйстве, в обеспечении максимальной свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, "чтобы сформировать действительно полноценный, устойчивый общий рынок".

Эту идею поддержали коллеги по ЕАЭС. Пашинян призвал "активизировать усилия по выявлению и устранению препятствий в торговле, созданию единых рынков товаров и услуг, выстраиванию эффективных логистических цепочек". Лукашенко считает необходимым разработать проект соглашения о единой системе таможенных тарифов. Он также призвал не просто содействовать производственному сотрудничеству, но и стимулировать более продвинутые формы кооперации путем создания наднациональных евразийских компаний или консорциумов.

Белорусский лидер предложил также изменить формат работы Евразийского банка развития, главными недостатками которого, по его мнению, являются высокий порог финансирования проектов и отсутствие льготной ставки по кредитам. Он также в очередной раз заявил о необходимости более широко использовать в ЕАЭС национальные валюты, поскольку чрезмерное использование в расчетах иностранных валют лишает страны ЕАЭС "конкурентных финансовых и экономических преимуществ, угрожает безопасности".

К развитию потенциала трансграничных транспортных артерий и логистических хабов призвал президент Казахстана Токаев. От отметил, что сопряжение ЕАЭС с инициативой КНР "Один пояс - один путь" значительно усилит экономическое влияние союза на мировые товарные потоки. По его словам, государствами ЕАЭС уже сформирован пакет инфраструктурных и транспортных проектов, важно ускорить их реализацию и создавать привлекательные тарифно-ценовые условия для их обслуживания.

Президент Киргизии Садыр Жапаров особое внимание обратил на необходимость создания механизмов обеспечения продовольственной безопасности стран ЕАЭС.

Цифровые проекты

Еще одним направлением, которому следует уделять особое внимание в рамках ЕАЭС, является цифровизация, считает президент РФ. Технологии, по его словам, упрощают ведение бизнеса, повышают мобильность и доступность услуг, помогают адаптировать экономики к ситуации с пандемией.

В качестве примера Путин привел запуск 1 июля совместного цифрового проекта на евразийском пространстве - унифицированной системы поиска "Работа без границ", а также использование разработанного в России мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

Развивая эту тему, Никол Пашинян в свою очередь подчеркнул потенциал цифровых проектов в устранении торговых барьеров в рамках ЕАЭС.

По итогам

По итогам саммита утвержден блок из восьми документов, в том числе решение "О переходе ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза". Также принято заявление "Об экономическом сотрудничестве государств - членов Евразийского экономического союза в рамках климатической повестки".

Помимо этого, принят протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации.

По решению лидеров, внесены изменения и в перечень чувствительных товаров, в отношении которых изменить ставку ввозной таможенной пошлины может Совет Евразийской экономической комиссии, утвержден отчет о результатах осуществления внешнего аудита в органах ЕАЭС в 2019 году; принято решение о смене члена коллегии ЕЭК по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям.

Стороны также утвердили распоряжение о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС