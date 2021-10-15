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В порту Новороссийска развивают инфраструктуру для перевалки светлых нефтепродуктов

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство резервуара для светлых нефтепродуктов в порту Новороссийска. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Терминал стивидорной компании ООО «ИПП» (входит в Группу НМТП), расположенный на территории Новороссийского порта, специализируется на перевалке нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и растительных масел. Наливные грузы доставляют в порт железнодорожным и автомобильным транспортом и перегружают на суда через причалы ПАО «НМТП». Терминал также осуществляет накопление и хранение грузов в резервуарах.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство резервуара для светлых нефтепродуктов на территории ООО «ИПП». Проектируемый объект предназначен для приема, хранения и перевалки светлых нефтепродуктов на морской транспорт.

Проектируемый резервуар РВС № 19 емкостью 1000 куб. м разместят в общем каре с действующим резервуаром для дизельного топлива № 11 и подключат к технологической схеме нефтебазы.

В ходе реализации проекта построят и новую подпорную стенку между проектируемым резервуаром № 19 и действующим резервуаром № 10, а также перенесут инженерные сети и проложат новые коммуникации по стенке обвалования.

Проектировщик – ООО «ГрандЭкспертИнженеринг».

Фото: www.novipp.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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