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15 октября 2021, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство резервуара для светлых нефтепродуктов в порту Новороссийска. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Терминал стивидорной компании ООО «ИПП» (входит в Группу НМТП), расположенный на территории Новороссийского порта, специализируется на перевалке нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и растительных масел. Наливные грузы доставляют в порт железнодорожным и автомобильным транспортом и перегружают на суда через причалы ПАО «НМТП». Терминал также осуществляет накопление и хранение грузов в резервуарах.
Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство резервуара для светлых нефтепродуктов на территории ООО «ИПП». Проектируемый объект предназначен для приема, хранения и перевалки светлых нефтепродуктов на морской транспорт.
Проектируемый резервуар РВС № 19 емкостью 1000 куб. м разместят в общем каре с действующим резервуаром для дизельного топлива № 11 и подключат к технологической схеме нефтебазы.
В ходе реализации проекта построят и новую подпорную стенку между проектируемым резервуаром № 19 и действующим резервуаром № 10, а также перенесут инженерные сети и проложат новые коммуникации по стенке обвалования.
Проектировщик – ООО «ГрандЭкспертИнженеринг».
Фото: www.novipp.ru
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