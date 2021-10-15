"Россети Юг" заключили соглашения о сотрудничестве на РЭН-2021

Борис Эбзеев и Григорий Сизоненко

«Россети Юг» и «Юнигрин Энерджи» будут сотрудничать в области развития ВИЭ генерации

На Международном форуме «Российская энергетическая неделя-2021» ПАО «Россети Юг» и компания «Юнигрин Энерджи» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Компании будут реализовывать совместные проекты по внедрению автономных гибридных энергетических установок (АГЭУ) с использованием ВИЭ для электроснабжения потребителей на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России, и созданию объектов микрогенерации с использованием ВИЭ в регионах присутствия «Россети Юг».

Соглашение подписали генеральный директор ПАО «Россети Юг» Борис Эбзеев и заместитель генерального директора компании «Юнигрин Энерджи» Олег Шуткин. Стороны договорились о сотрудничестве в реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие энергоэффективных технологий по энергоснабжению потребителей в регионах присутствия ПАО «Россети Юг» путем внедрения АГЭУ, в том числе с использованием ВИЭ, дизельных агрегатов, систем накопления электроэнергии, а также других источников энергии.

Сотрудничество между компаниями предполагает совместную работу по присоединению объектов ВИЭ, в том числе объектов микрогенерации к сетям электроснабжения, а также выполнение работ по строительству «под ключ» электросетевой инфраструктуры. Стороны будут проводить совместные опытно-промышленные испытания образцов нового оборудования, предоставлять услуги в области микрогенерации на основе ВИЭ с применением оптимальных технических и конструкторских решений.

Также компании намерены взаимодействовать в нормотворческой деятельности, касающейся регулирования функционирования объектов микрогенерации на основе ВИЭ и использования АГЭУ для обеспечения надёжного энергоснабжения и технологического присоединения потребителей.

«Микрогенерация на основе ВИЭ – общемировой тренд, который с каждым годом привлекает все больше внимания. Даже на фоне сдерживающих тенденций пандемии, когда сворачивались инвестиционные проекты, возобновляемая энергетика продемонстрировала рост. Только на территории работы «Россети Юг» за 2020-2021 годы введено в эксплуатацию несколько солнечных и ветропарков. Для приема в сеть «зеленой» электроэнергии компания построила 6 подстанций. Однако для качественной интеграции в электросетевой комплекс, соблюдения баланса и экологической безопасности требуются взвешенные технические решения. Поэтому такое сотрудничество, с учетом перспективных планов развития проектов ВИЭ в России и в ЮФО в частности, сегодня очень актуально», - отметил генеральный директор ПАО «Россети Юг» Борис Эбзеев.

«Россети Юг» и «ИВК» будут взаимодействовать в автоматизации электрических сетей Южного федерального округа

«Россети Юг» и «Информационная внедренческая компания» (ИВК) договорились о совместной работе по разработке и внедрению цифровых технологий в распределительные электрические сети Юга России. Соответствующее соглашение о сотрудничестве сегодня подписали главы компаний Борис Эбзеев и Григорий Сизоненко на Международном форуме «Российская энергетическая неделя-2021» в Москве.

Компании будут совместно определять технологические задачи в части развития электросетевого хозяйства Южного федерального округа и перехода на цифровые технологии управления электрическими сетями. Согласно подписанному соглашению стороны обеспечат обмен лучшими практиками и передовыми разработками.

В рамках соглашения «ИВК» будет предоставлять современные технологии для создания высокоавтоматизированной инфраструктуры в электросетевом комплексе, в том числе решениями в области информационной безопасности. Также компания будет обеспечивать применение отечественных программно-аппаратных платформ для реализации «пилотных» проектов в зоне деятельности «Россети Юг».