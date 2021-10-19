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19 октября 2021, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, ТАТАРСТАН
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ОАО "Сетевая компания"
Выделенные в рамках строительства Вознесенского тракта средства направлены в том числе на переустройство воздушных линий электропередач в местах пересечения с автомагистралью. Под кураторством специалистов филиала на участках переустройства монтируюся новые опоры высоковольтных линий электропередачи, прокладываются новые участки в кабельном исполнении.
Вознесенский тракт в будущем должен стать одной из крупных транспортных артерий столицы Татарстана. Он дублирует существующий Мамадышский тракт, который в последнее время стал проблемным местом выезда на федеральную трассу М7 «Волга». Длина автодороги — 10 км, она протянется от Аметьевской магистрали через улицу Бухарскую и далее между улицами Минской и Закиева, где и выйдет на М7. Тем самым будет существенно снижена транспортная нагрузка на имеющиеся автомагистрали. Переустройство воздушных линий электропередачи позволит расширить возможности для технологического присоединения новых потребителей к электрическим сетям АО «Сетевая компания», а также создаст возможность удовлетворить спрос потребителей в дополнительной максимальной мощности, что существенно повысит уровень инвестиционной привлекательности нашего региона.
Напоминаем, что в связи с изменениями в законодательстве и переходом на дистанционный формат электронного взаимодействия с заявителями в части оказания услуг по технологическому присоединению на сайте портала АО «Сетевая компания» реализована возможность подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде, без посещения офисов компании.
Айдар Ахметгареев, мастер производственного участка Службы высоковольтных линий КЭС:
«На данный момент проводим работы по переустройству ВЛ 220 кВ Киндери – Центральная: меняем промежуточные опоры на повышенные - для соблюдения необходимого габарита от автодороги до проводов воздушной линии, переводим участки воздушной линии 110кВ Киндери- Центральная в кабельное исполнение, проводим большой объем работ по переустройству объектов распределительной сети. Пока трудно представить себе грядущие перемены - 6-полосную магистральную улицу, вдоль которой проложат и тротуар, и велодорожки. Важно, что, когда будут сданы оба этапа, мечта многих казанцев (а проект впервые озвучивался в 1969 году), будет осуществлена».
«В рамках строительства Вознесенского тракта, филиалом АО «Сетевая компания» Казанские электрические сети был заключено три договора с ООО «Волга-Автодор» об оказании услуг по выносу объектов электросетевого хозяйства. С целью освобождения трассы строящейся автодороги от опор высоковольтной линии был переустроен в кабельное подземное исполнение участок отпайки ВЛ 110 кВ Киндери –Центральная на ПС 110кВ Нокса, протяженностью 938 метров. В результате слаженной работы филиала, монтажной организации и поставщика участок кабельной линии построен и введен в работу, с учетом получения разрешения Ростехнадзора, в рекордные сроки - всего за 4,5 месяца», - поясняет заместитель главного инженера по основным сетям КЭС Рустем Галимзянов.
В настоящее время ведутся работы по 2 этапу – строительству кабельной линии напряжением 110 кВ общей протяженностью по трассе 3928 метров - от подстанции «Азино» до магистрали ВЛ 110 кВ Киндери - Центральная (в сторону М7). Затронул проект и распределительные сети - производится вынос 25 кабельных и воздушных линий 10 кВ и двух комплектных трансформаторных подстанций. После переустройства воздушной линии предстоит построить и ввести в работу новый РП 110 кВ. Работы планируется завершить во 2 квартале 2022 года.
Совместно с организациями дорожного строительства были проработаны сетевые графики, оптимизированы этапы выполнения работ, исключающие наличие других организаций, параллельно ведущих работы на участке строительства.
Сагит Мубаракшин, мастер СВСЭС:
«На объекте ВЛ 220 кВ Киндери – Центральная у меня работают 24 монтажника. За 5 рабочих дней, начиная с 1 октября, нами были установлены 3 повышенные металлические опоры, в настоящий момент производим монтаж провода и грозотроса. Каждый такой объект - это комплекс привычных для наших специалистов операций, выполняемых в строгом соответствии с технологическими процессами с соблюдением требований правил техники безопасности. Но скучать от однотипности не приходится, благодаря постоянному внедрению и использованию новых технологий, которые позволяют сделать рабочий процесс еще более эффективным и увлекательным».
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