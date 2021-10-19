Выделенные в рамках строительства Вознесенского тракта средства направлены в том числе на переустройство воздушных линий электропередач в местах пересечения с автомагистралью. Под кураторством специалистов филиала на участках переустройства монтируюся новые опоры высоковольтных линий электропередачи, прокладываются новые участки в кабельном исполнении.

Вознесенский тракт в будущем должен стать одной из крупных транспортных артерий столицы Татарстана. Он дублирует существующий Мамадышский тракт, который в последнее время стал проблемным местом выезда на федеральную трассу М7 «Волга». Длина автодороги — 10 км, она протянется от Аметьевской магистрали через улицу Бухарскую и далее между улицами Минской и Закиева, где и выйдет на М7. Тем самым будет существенно снижена транспортная нагрузка на имеющиеся автомагистрали. Переустройство воздушных линий электропередачи позволит расширить возможности для технологического присоединения новых потребителей к электрическим сетям АО «Сетевая компания», а также создаст возможность удовлетворить спрос потребителей в дополнительной максимальной мощности, что существенно повысит уровень инвестиционной привлекательности нашего региона.

Напоминаем, что в связи с изменениями в законодательстве и переходом на дистанционный формат электронного взаимодействия с заявителями в части оказания услуг по технологическому присоединению на сайте портала АО «Сетевая компания» реализована возможность подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде, без посещения офисов компании.

Айдар Ахметгареев, мастер производственного участка Службы высоковольтных линий КЭС:

«На данный момент проводим работы по переустройству ВЛ 220 кВ Киндери – Центральная: меняем промежуточные опоры на повышенные - для соблюдения необходимого габарита от автодороги до проводов воздушной линии, переводим участки воздушной линии 110кВ Киндери- Центральная в кабельное исполнение, проводим большой объем работ по переустройству объектов распределительной сети. Пока трудно представить себе грядущие перемены - 6-полосную магистральную улицу, вдоль которой проложат и тротуар, и велодорожки. Важно, что, когда будут сданы оба этапа, мечта многих казанцев (а проект впервые озвучивался в 1969 году), будет осуществлена».

«В рамках строительства Вознесенского тракта, филиалом АО «Сетевая компания» Казанские электрические сети был заключено три договора с ООО «Волга-Автодор» об оказании услуг по выносу объектов электросетевого хозяйства. С целью освобождения трассы строящейся автодороги от опор высоковольтной линии был переустроен в кабельное подземное исполнение участок отпайки ВЛ 110 кВ Киндери –Центральная на ПС 110кВ Нокса, протяженностью 938 метров. В результате слаженной работы филиала, монтажной организации и поставщика участок кабельной линии построен и введен в работу, с учетом получения разрешения Ростехнадзора, в рекордные сроки - всего за 4,5 месяца», - поясняет заместитель главного инженера по основным сетям КЭС Рустем Галимзянов.

В настоящее время ведутся работы по 2 этапу – строительству кабельной линии напряжением 110 кВ общей протяженностью по трассе 3928 метров - от подстанции «Азино» до магистрали ВЛ 110 кВ Киндери - Центральная (в сторону М7). Затронул проект и распределительные сети - производится вынос 25 кабельных и воздушных линий 10 кВ и двух комплектных трансформаторных подстанций. После переустройства воздушной линии предстоит построить и ввести в работу новый РП 110 кВ. Работы планируется завершить во 2 квартале 2022 года.

Совместно с организациями дорожного строительства были проработаны сетевые графики, оптимизированы этапы выполнения работ, исключающие наличие других организаций, параллельно ведущих работы на участке строительства.