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Президент Франции объявил о планах перехода на экологически чистый водород и строительстве небольших модульных ядерных реакторов к 2030 году

Президент Франции объявил о планах перехода на экологически чистый водород и строительстве небольших модульных ядерных реакторов к 2030 году

19 октября 2021, 12:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ФРАНЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика Атомная промышленность 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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По заявлению президента Франции Эммануэля Макрона на презентации национального пятилетнего инвестиционного плана, получившего название «Франция 2030», целью которого является стимулирование развития промышленности Франции, страна должна стать лидером в производстве безуглеродной электроэнергии за счет развития атомной энергетики и производства экологически чистого водорода к 2030 г.

Так, национальным инвестиционным планом предусмотрены инвестиции в размере € 1 млрд на строительство небольшого модульного ядерного реактора (small modular nuclear reactor, SMR) и двух мегафабрик (megafactories) по производству «зеленого» водорода к концу десятилетия. Общий объем инвестиций, предусмотренный планом, составляет € 30 млрд.

В настоящее время Франция располагает вторым по величине парком атомной генерации в мире. Французские атомные электростанции (АЭС) производят 70% от общего объема электроэнергии в стране. По словам президента Франции, планируется использовать национальный опыт в области атомной энергетики для внедрения технологии SMR следующего поколения в целях декарбонизации экономики за счет производства экологически чистого водорода, а также обеспечения энергетической безопасности.

Информационно-аналитический ресурс PEI

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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