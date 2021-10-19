По заявлению президента Франции Эммануэля Макрона на презентации национального пятилетнего инвестиционного плана, получившего название «Франция 2030», целью которого является стимулирование развития промышленности Франции, страна должна стать лидером в производстве безуглеродной электроэнергии за счет развития атомной энергетики и производства экологически чистого водорода к 2030 г.

Так, национальным инвестиционным планом предусмотрены инвестиции в размере € 1 млрд на строительство небольшого модульного ядерного реактора (small modular nuclear reactor, SMR) и двух мегафабрик (megafactories) по производству «зеленого» водорода к концу десятилетия. Общий объем инвестиций, предусмотренный планом, составляет € 30 млрд.

В настоящее время Франция располагает вторым по величине парком атомной генерации в мире. Французские атомные электростанции (АЭС) производят 70% от общего объема электроэнергии в стране. По словам президента Франции, планируется использовать национальный опыт в области атомной энергетики для внедрения технологии SMR следующего поколения в целях декарбонизации экономики за счет производства экологически чистого водорода, а также обеспечения энергетической безопасности.

Информационно-аналитический ресурс PEI