Вышел свежий 243 номер журнала RusCable Insider, где мы собрали все самое важное, актуальное и интересное за прошедшую неделю.

На обложке выпуска Кирилл Дьячков, ведущий сотрудник московского филиала компании Niehoff и лектор курса “Волочение медной проволоки. Теория и практика”.

Компания Niehoff в сотрудничестве с ОАО «ВНИИКП», НП Ассоциация «Электрокабель», Фондом поддержки кабельной промышленности и при партнерской поддержке ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП» провели специализированный обучающий курс по теме «Волочение медной проволоки – теория и практика». Подробнее о курсе читайте в специальном материале выпуска.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №243 от 18 октября 2021 года

RusCable.ru исполнилось 22 года! Спасибо всем друзьями портала, преданным пользователям и новым лицам, за то, что ежедневно вкладываетесь в развитие кабельной отрасли! В честь нашего дня рождения мы подоготовили шуточный тест "Какой ты кабельщик?", пройти его можно здесь.

Мы продолжаем наш цикл публикаций в рамках большого спецпроекта «По следам Герды» — легенды кабельного бизнеса». Следующей точкой на карте нашего путешествия стало южное кабельное предприятие из города Армавир, входящее в состав НПП «Герда» — ЗАО «Кубанькабель». Читайте большой репортаж с предприятия с многолетним опытом работы, где производят монтажные, волоконно-оптические, телефонные, контрольные и силовые кабели.

Ведущий специалист по разработке и внедрению кабельных композиций АО «МЕТАКЛЭЙ» Зюкин С.В. подготовил статью на тему “Испытания полимеров”. Полный текст материала читайте на 19-21 страницах выпуска.

Как защитить Универсиаду от фальсификата? Таким вопросом задались на Международном строительном форуме 100+ Technobuild. Подробности читайте в материале Insider.

Максим Третьяков выступил на общественных слушаниях «Противодействие недобросовестной конкуренции на рынке строительных материалов Сибири в условиях нового правового регулирования государственного контроля (надзора) в РФ», о выступлении читайте в колонке президента Ассоциации “Электрокабель”.

Elektroportal рассказывает про датчики утечки газа. О том как они работают, где лучше всего размещать и на что обращать внимание при выборе.

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Читайте актуальные материалы в свежем выпуске журнала RusCable Insider и будете в курсе главных новостей отрасли.

RusCable live - 22 года RusCable.Ru! Кто делает РусКабель? Эфир 15.10.2021