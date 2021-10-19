22 года RusCable.Ru!
19 октября 2021, 13:15
Рубрика: Анонсы
Метки: Insider, ВНИИКП, Niehoff, КУБАНЬКАБЕЛЬ, АЭК, ПО СЛЕДАМ ГЕРДЫ, МЕТАКЛЭЙ
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника
Источник: RusCable.Ru
Вышел свежий 243 номер журнала RusCable Insider, где мы собрали все самое важное, актуальное и интересное за прошедшую неделю.
На обложке выпуска Кирилл Дьячков, ведущий сотрудник московского филиала компании Niehoff и лектор курса “Волочение медной проволоки. Теория и практика”.
Компания Niehoff в сотрудничестве с ОАО «ВНИИКП», НП Ассоциация «Электрокабель», Фондом поддержки кабельной промышленности и при партнерской поддержке ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП» провели специализированный обучающий курс по теме «Волочение медной проволоки – теория и практика». Подробнее о курсе читайте в специальном материале выпуска.
Скачать PDF. RusCable Insider Digest №243 от 18 октября 2021 года
RusCable.ru исполнилось 22 года! Спасибо всем друзьями портала, преданным пользователям и новым лицам, за то, что ежедневно вкладываетесь в развитие кабельной отрасли! В честь нашего дня рождения мы подоготовили шуточный тест "Какой ты кабельщик?", пройти его можно здесь.
Мы продолжаем наш цикл публикаций в рамках большого спецпроекта «По следам Герды» — легенды кабельного бизнеса». Следующей точкой на карте нашего путешествия стало южное кабельное предприятие из города Армавир, входящее в состав НПП «Герда» — ЗАО «Кубанькабель». Читайте большой репортаж с предприятия с многолетним опытом работы, где производят монтажные, волоконно-оптические, телефонные, контрольные и силовые кабели.
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