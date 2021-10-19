Системный оператор Великобритании NGESO опубликовал уточненную оценку балансовой надежности национальной энергосистемы на зимний период 2021- 2022 гг. – Winter Outlook Report*.

При анализе балансовой надежности учитывался объем резервов мощности, превышающих прогнозируемый максимум нагрузки потребления («de-rated» basis), и нормативные отключения электросетевого и генерирующего оборудования. В целом, согласно анализу, проведенному системным оператором, объем доступной генерирующей мощности на зимний период 2021-2022 гг. составит 103,2 ГВт; импорт мощности в период максимума потребления – 4,2 ГВт; максимум потребления с учетом ACS** (включая 1,5 ГВт необходимого резерва мощности) – 59,5 ГВт; продолжительность возможного дефицита мощности – 0,3 ч в год.

По мнению NGESO, в настоящее время имеется достаточный объем доступных генерирующих мощностей и пропускной способности трансграничных электрических соединений для обеспечения требуемого уровня балансовой надежности в зимний период 2021-2022 гг.

В случае возникновения угрозы балансовой надежности NGESO будут выпускаться уведомления об объемах доступных (Electricity Margin Notices, EMN) и рыночных (Capacity Market Notices) резервов мощности. Указанные уведомления являются инструментами оперативного регулирования режимами работы национальной энергосистемы и уведомляют участников энергорынка о необходимости увеличения объема резервов генерирующих мощностей. Ожидается, что количество выданных системным оператором EMN будет в целом таким же, как и в прошлом году.

Анализ балансовой надежности осуществляется NGESO на основе доступных на данный момент времени данных. В течение ближайших месяцев ситуация может измениться, как это обычно происходит каждую зиму. Обновленные данные по балансовой надежности энергосистемы будут размещаться на портале системного оператора – ESO Operational Transparency Forum.

Официальный сайт NGESO

* https://www.nationalgrideso.com/document/212691/download

** ACS (Average cold spell) – методология, которая учитывает влияние погодных условий на изменение потребления из-за (например, увеличение потребности в отоплении) и выработку распределенной генерации, зависящей от погоды (например, генерация ветра). Эти два элемента в совокупности оказывают значительное влияние на пиковый спрос на электроэнергию.