«Сейчас важно незамедлительно начать работать с инвесторами, чтобы как можно быстрее разворачивались стройки, создавались рабочие места», - поставил задачу губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Во вторник, 19 октября, глава региона посетил строительную площадку в Иванове, где разместится особая экономическая зона.

«Особая экономическая зона «Иваново» создана на территории двух муниципальных образований – городов Родники и Иваново. В Иванове площадь более 50 гектаров, подтверждено два инвестора, и есть еще два новых инвестора, которые готовят документы, чтобы также стать резидентами ОЭЗ», - сообщила заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева. Как уточнила генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций в Ивановскую область Юлия Туманова, компания «МИРтекс» намерена открыть в Иванове производство трикотажного полотна с объемом инвестиций более 850 миллионов рублей на первом этапе и созданием более 500 новых рабочих мест. Компания «Литвуд» - партнер Группы компаний «Аскона» - собирается реализовать проект строительства мебельного производства с использованием эко-тканей. Объем инвестиций - свыше 700 миллионов рублей, будет организовано более 300 новых рабочих мест.

«На что хотел обратить внимание: это должно быть новое производство. Речь не идет о том, что предприятие переносит свое производство откуда-то в особую экономическую зону. Только новое производство и новые рабочие места, именно так», - подчеркнул Станислав Воскресенский.

На данный момент подписаны пять соглашений с инвесторами по двум площадкам. Помимо площадки ОЭЗ в Иванове, еще три компании намерены реализовать свои проекты в Родниковском районе. Это также будут текстильные предприятия по созданию трикотажного полотна и спецодежды. «У нас еще идет ряд переговоров с компаниями. На Легпромфоруме, который прошел на прошлой неделе, были такие конструктивные переговоры. Будем добиваться, чтобы инвесторы к нам приходили. Понятно, что эта особая экономическая зона задумывалась, прежде всего, под задачи легкой промышленности, вывода ее на современный уровень, на более высокооплачиваемые рабочие места. Но нам важно и другие отрасли привлекать, мы с рядом промышленников ведем переговоры, надеюсь, что скоро об этом уже скажем как о договоренностях», - сообщил Станислав Воскресенский.

Губернатор также подчеркнул, что особенность ОЭЗ «Иваново» в том, что один из участков находится в черте города. «Это, я надеюсь, станет таким привлекающим фактором, чтобы именно у нас открывались производства и рабочие места создавались», - добавил он.

В данный момент на строительной площадке ОЭЗ в Иванове начаты работы по созданию обеспечивающей инфраструктуры.

«Мы сейчас прорабатываем обеспечение площадки инфраструктурой, и для этого подали заявку на инвестиционный бюджетный кредит. Помимо этого инфраструктура будет создаваться управляющей компанией, которая сейчас организуется», - рассказала Людмила Дмитриева.

Учредители и основной кадровый состав новой УК имеют опыт работы на другой производственной площадке - в индустриальном парке «Родники».

Как подчеркнул Станислав Воскресенский, предстоит большой объем работы: «Это не быстро все будет. Я думаю, что эффект будут через несколько лет. Сейчас важно незамедлительно начать работать с инвесторами, чтобы как можно быстрее разворачивались стройки, создавались рабочие места».

С целью размещения производств на территории ОЭЗ в Иванове и Родниках инвесторы могут обращаться в Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область. «На данный момент мы активно работаем со всеми инвесторами. Заявляются и локальные компании ивановские, и внешние инвесторы из других регионов и других стран», - сообщила Юлия Туманова.

Основными преимуществами ОЭЗ являются налоговые преференции - нулевые ставки налогов на землю и на имущество, транспортного налога, что существенно сокращает расходы инвесторов на ведение бизнеса. Еще одним преимуществом станет подготовленная инфраструктура на двух территориях ОЭЗ.

Территория ОЭЗ «Иваново» состоит из двух частей общей площадью 153 га (Иваново – 53,2 га, Родники – 99,7 га). Срок действия ОЭЗ составляет 49 лет. Постановление о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Иваново» подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в конце сентября 2021 года.

Фото: Владимир Кораблёв