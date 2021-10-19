На рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства согласовано предоставление ООО «Вернисаж» земельного участка в аренду для строительства нового автовокзала на Витебском проспекте, рядом со станцией метро и железнодорожной платформой «Купчино».

Александр Беглов подчеркнул, что создание удобных транспортно-пересадочных узлов имеет важное значение для города. Новые объекты предусмотрены стратегическим инвестиционным проектом по строительству в Московском районе автовокзала и гостиницы категории «три звезды». Компании «Вернисаж» предоставлен статус стратегического инвестора Санкт-Петербурга.

Автовокзал, рассчитанный на 9600 пассажиров в сутки, обеспечит удобное сообщение с Псковом, Новгородом, Тосно, Гатчиной, Прибалтикой. На новую площадку будет переведена часть международных и междугородних маршрутов с автовокзала на набережной Обводного канала, что позволит разгрузить магистрали в центре города. Губернатор дал поручение профильным комитетам ускорить принятие решений по развитию улично-дорожной сети в районе новых объектов, в том числе проработать с инвестором вопрос о создании заезда на площадку автовокзала с Витебского проспекта.

В течение шести лет инвестор планирует построить автовокзал с 5 перронами прибытия и 12 перронами отправления. В двухэтажном здании будут размещены кассовый зал, зал ожидания, камера хранения, комната матери и ребенка, комната для отдыха водителей, медицинский пункт, помещение службы транспортной безопасности, фуд-корт, представительства туристических и транспортных компаний.

Потоки прибывающих и отправляющихся пассажиров будут разделены. Для пассажиров международных сообщений предусмотрен отдельный вход с зоной досмотра, таможней и пунктом пограничного контроля. Общий объем инвестиций в строительство автовокзала и гостиницы составит 1,125 млрд рублей.

Также на совещании одобрены изменения в проект планировки территории, на которой будет построен автовокзал.

Квартал ограничен проспектом Космонавтов, Шекснинским переулком, Витебским проспектом и Ковжинским переулком. Помимо автовокзала и гостиницы там планируется разместить подстанцию станции скорой помощи.