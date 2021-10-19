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"Черноморнефтегаз" реконструирует ГРС "Ялта"

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию газораспределительной станции «Ялта». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Работы пройдут в рамках ключевых мероприятий по строительству и модернизации газотранспортной системы Республики Крым.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство новой газораспределительной станции «Ялта» в блочном исполнении полной заводской готовности. Также на площадке ГРС разместят блочно-комплектную электростанцию, технологические эстакады и иные сооружения, необходимые для обеспечения потребителей природным газом в обусловленных количествах и с необходимой степенью очистки.

Кроме того, на территории станции проложат газопроводы, кабельные линии связи и подъездные автомобильные дороги.

Финансирование планируется осуществлять с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации. Застройщик - Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз». Генеральная проектная организация – «Черноморнефтегаз Газификация».

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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