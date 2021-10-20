Центр компетенций по цифровому моделированию новых материалов Группы «РОСНАНО» запустил портал Digital Materials Modelling.

«Цель Digital Materials Modelling — агрегирование разрозненной информации об исследовательских коллективах, занятых разработкой перспективных материалов. Портал позволит научному сообществу построить единую систему обмена знаниями и будет способствовать разработке образовательных программ для молодых специалистов. Развитие направления в перспективе обеспечит появление новых продуктов с серьезным коммерческим потенциалом», — подчеркнул руководитель Центра компетенций — управляющий директор УК «РОСНАНО» Макар Герман.

Новый информационный ресурс содержит данные о ведущих российских ученых-материаловедах, их перспективных исследованиях и результатах в области создания инновационных материалов и веществ. Кроме того, на сайте размещены сведения о российских и зарубежных научных базах данных по теме материаловедения, различных тематических мероприятиях — семинарах, воркшопах, конгрессах и новых образовательных программах.

В этой связи создатели ресурса Digital Materials Modelling призывают научное сообщество присоединяться к анонсированной инициативе для построения единой сетецентричной системы интеграции и обмена знаниями, навыками и умениями в сфере моделирования новых материалов.

В Группу «РОСНАНО» входят Акционерное общество «РОСНАНО», Управляющая компания «РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.