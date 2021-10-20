 
Контракты

В Челябинск привезут 168 новых троллейбусов

В Челябинск привезут 168 новых троллейбусов

20 октября 2021, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Транспорт Строительство 
Источник: chel.kp.ru

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Правительство Челябинской области заключило концессионное соглашение с компанией «Синара-Городские транспортные решения». По соглашению частный инвестор будет получать доход от пассажирских перевозок в городе, но взамен должен будет провести модернизацию троллейбусной инфраструктуры.

Как пояснили в региональном министерстве дорожного строительства и транспорта, «Синара ГТР» обязуется привезти в Челябинск 168 низкопольных троллейбусов. 98 из этих машин будут способны проезжать до 20 километров без контакта с электропроводами. Кроме того, компания реконструирует два троллейбусных депо, построит 3 новых тяговых подстанции, еще в 3 проведет капремонт, а в 24 обновит оборудования. Также концессионер намеревается протянуть 4,5 километра новых линий контактной сети.

Выполнять все эти обязательства «Синара-ГТР» начнет в 2022 году.

Частная компания будет управлять троллейбусным парком в Челябинске в течение 15 лет. Объем инвестиций в модернизацию троллейбусной инфраструктуры предварительно оценивали в 11,5 млрд. рублей.

Ранее с компанией из группы «Синара» в Челябинске заключили контракт на поставку трамваев на сумму 1 млрд рублей

Фото: Андрей Абрамов

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Источник: chel.kp.ru

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