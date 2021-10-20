Кластер состоит из 14 объектов спортивного, развлекательного, научно-познавательного, делового и торгового назначения.

— Это уникальный для России проект с точки зрения и масштаба, и возможностей для организации досуга и ведения бизнеса. По нашим расчетам, суммарная пропускная способность объектов кластера составляет порядка 10 миллионов посещений в год, причем две трети ожидаемого трафика будут обеспечены жителями всех районов Москвы и туристами из России и других стран. Ожидаемый объем вклада в валовый региональный продукт составит более 383 миллионов рублей, — рассказал генеральный директор ГК «А101» Игнатий Данилиди.

Среди спортивных объектов кластера — всесезонный курорт с горнолыжным склоном высотой 120 метров, аквакурорт с серфинг-центром и профессиональным дайвинг-центром, многофункциональная DRIVE ARENA со спортивной и театрально-концертной функцией, а также современная Академия спорта.

Также появятся торговый центр, музей ретроавтомобилей и Парк наук — проект федерального и международного уровня, который создается совместно с РАН.

По словам главы Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, бизнес заметил и оценил позитивные изменения в ТиНАО «рублем». «Так, объем внебюджетных инвестиций в строительство недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры достиг отметки в 1,6 триллиона рублей. Кроме того, в развитие инфраструктуры вложено более 500 миллиардов рублей бюджетных средств», — сообщил руководитель департамента.

— Вводится достаточное количество офисных площадей, ведь в ТиНАО работает несколько сотен организаций, из них более 60 — крупные, средние и малые предприятия пищевой, фармацевтической, радиоэлектронной, машиностроительной и других отраслей. В результате за 9 с лишним лет здесь создано свыше 182 тысяч рабочих мест — больше всего в сфере потребительского рынка и услуг, — дополнил Владимир Жидкин.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что комплексное развитие городских территорий позволит в ближайшие четыре года создать около 100 тысяч дополнительных рабочих мест в новых округах столицы.