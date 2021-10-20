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"Россети Юг" улучшили электроснабжение более 60 тыс. жителей Ахтубинского района Астраханской области

Россети Юг улучшили электроснабжение более 60 тыс. жителей Ахтубинского района Астраханской области

20 октября 2021, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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С начала 2021 года в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты «Россети Юг» провели ремонт на 9 подстанциях (ПС) 110 кВ в Ахтубинском районе Астраханской области. Реализованные мероприятия позволят улучшить качество энергоснабжения в пиковые нагрузки более 60 тыс. жителей района.

Для обеспечения надежности работы электросетевого хозяйства Ахтубинского района и города Ахтубинска - второго по численности населения города Астраханской области специалисты компании отремонтировали более 86 км воздушных линий электропередачи, включающих в себя замену и усиление 68 опор, 419 изоляторов и почти 10 км провода и 2 км кабельных линий. Провели расчистку 8,4 га трасс от древесно-кустарниковой растительности. Также проведен ремонт 183 единиц оборудования на 9 подстанций 110кВ и 51 трансформаторной подстанции. Среди крупных питающих центров – ПС 110 кВ «Покровка», «Пироговка», «Рождественка», «Удачное», от которых запитано 6 школ, 2 больницы, 7 ФАПов, а также 10 объектов связи, более 40 крестьянско-фермерских хозяйств, птицефабрика и 4 насосные станции.

Проведенные работы позволят повысить надежность электроснабжения жителей города летчиков - Ахтубинска, 43 населенных пунктов Ахтубинского района, а также летно-испытательного центра «ГЛИЦ», объектов РЖД, известного на всю страну предприятия «Бассоль» - ведущего производителя, добытчика и поставщика садочной соли в России, предприятия по производству строительных смесей из гипса «Кнауф Гипс Баскунчак», Ахтубинского судостроительно-судоремонтного завода, предприятия по разработке и производству наукоемкой и высокотехнологичной продукции «ЛИНКОС» и ряда других предприятий

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Источник: Россети Юг

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