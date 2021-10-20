Проект стал пилотным в рамках соглашения между компаниями «Россети», «Камаз» и «Росатом», подписанного на ПМЭФ-2021 с целью развития электробусных перевозок в регионах. В церемонии пуска первого электробуса в Белгороде принял участие Губернатор региона Вячеслав Гладков.

Компания «Россети» для запуска маршрута М-8 установила ультрабыструю зярядную станцию в автобусном парке в пгт. Северный в пригороде Белгорода. Оборудование способно обеспечить полную зарядку электробуса за 24 минуты. В рамках проекта рассматривается установка в городе в 2022 году 5 зарядных станций для работы 25 электробусов.

Технологическое присоединение зарядной станции к сетям осуществил филиал «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

Группа «Россети» является лидером по развитию электрозарядной инфраструктуры в стране. В 2020-2021 гг. компания установила в Москве 68 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Начат проект установки зарядной инфраструктуры для нового автобусного парка «Красная Пахра» в Новой Москве, рассчитаного на 200 электробусов, которые выйдут на маршруты Троицкого и Новомосковского административных округов. Всего в парке поставят 34 зарядные станции.

Также Группа «Россети» активно занимается развитием зарядной инфраструктуры для электромобилей. На данный момент по стране введены 263 зарядные станции, в планах – более 1 000 к 2025 году, будет охвачено зарядными станциями 30 крупнейших городов и 30 главных магистралей России.